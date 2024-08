Agenda olímpica: Caio Bonfim busca nova medalha, e Isaquias volta à água

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2024 - 23:21 Para compartilhar:

A quarta-feira promete mais chances de pódio para o Brasil. Os destaques ficam por conta de Caio Bonfim e Viviane Lyra no revezamento da marcha atlética, Isaquias Queiroz na canoagem velocidade, o skate park masculino, Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia e algumas semifinais do atletismo como Alison dos Santos e Matheus Lima nos 400m com barreiras e Renan Corrêa nos 200m.

O medalhista de prata na marcha atlética, Caio Bonfim, participa do revezamento misto, prova que estreia no programa olímpico em Paris, pela mesma modalidade. A recordista brasileira nos 20km, Viviane Lyra, será a dupla do atleta na competição que substitui a antiga disputa individual de 50km.

O skate masculino tem boas de pódio nesta quarta-feira. Sexto, oitavo e nono colocados do ranking mundial, Augusto Akio, Luigi Cini e Pedro Barros serão os representantes brasileiros no Parque Urbano La Concorde desta quarta. Ana Patrícia e Duda são as últimas representantes do Brasil no vôlei de praia em Paris. Elas vão em busca de uma vaga nas semifinais sem perder nenhum set até o momento.

Confira a agenda desta quarta-feira:

Atletismo

02h30 – Final – marcha atlética – revezamento misto – Caio Bonfim e Viviane Lyra

05h05 – Classificatórias – salto em altura masculino – Fernando Ferreira

05h25 – Classificatórias – lançamento de dardo feminino – grupo A – Jucilene de Lima

14h05 – Semifinal – 110m com barreiras masculino – Rafael Pereira e Eduardo de Deus

14h15 – Classificatórias – salto triplo masculino – Almir Jr

14h35 – Semifinal – 400m com barreiras masculino – Alison dos Santos e Matheus Lima

15h02 – Semifinal – 200m Masculino – Renan Gallina

Canoagem de velocidade

04h30 – Eliminatórias – K1 – 500m feminino – Ana Paula Vergutz

05h40 – Eliminatórias – K1 – 1000m masculino – Vagner Souta

06h40 – Eliminatórias – C1 – 1000m masculino – Isaquias Queiroz e Mateus Nunes

08h30 – Quartas de final – K1 – 500m feminino

09h10 – Quartas de final – K1 – 1000m masculino

09h40 – Quartas de final – C1 – 1000m masculino

Vela

07h23 – Formula Kite – 12ª, 13ª, 14ª e 15ª regatas – Bruno Lobo

09h43 – Nacra – Regata da medalha – Marina Arndt e João Bulhões

10h43 – 470 – Regada da medalha – Isabel Swan e Henrique Haddad

Skate park

07h30 – Classificatórias – masculino – Pedro Barros, Augusto Akio e Luigi Cini

12h30 – Final

Tênis de mesa

10h00 – Quartas de final – equipes masculinas – Brasil x França

15h00 – Semifinal – equipes masculinas

Vôlei de praia

13h00 – Quartas de final – Ana Patrícia/Duda x Tina/Anastasija (LET)