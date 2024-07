Agenda olímpica: Brasil terá ginástica artística, judô, tênis de mesa, triatlo e mais nesta terça, 30

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/07/2024 - 0:00 Para compartilhar:

Após uma segunda-feira sem medalhas, a agenda desta terça-feira (30) chega com destaques para a ginástica artística, que terá a equipe feminina do Brasil disputando a final, além dos esportes coletivos. No tatame, Guilherme Schimidt e Ketleyn Quadros serão os representantes brasileiros do dia. No triatlo, Miguel Hidalgo é a esperança.

Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira vão tentar o primeiro pódio por equipes do Brasil. No Judô, Guilherme Schimidt é um dos favoritos ao pódio na categoria até 81kg. Ketleyn Quadros encara a espanhola Cristina Cabana Perez pela categoria até 63kg.

Nesta terça, se o mar estiver em condições, a expectativa é a de que as mulheres entrem no mar para definir quem vai às quartas de final. Três brasileiras estão nas oitavas, e duas delas se enfrentam: Luana Silva e Tainá Hinckel. Já Tati Weston encara a americana Caitlin Simmers.

Hugo Calderano segue para seu segundo confronto. O melhor mesatenista do Brasil vai encarar o espanhol Álvaro Robles. O outro brasileiro, Vitor Ishy, enfrenta o alemão Dimitrij Ovtcharov.

Veja a agenda completa do Time Brasil nesta terça

Triatlo masculino

03h00 – Final – Miguel Hidalgo e Manoel Messias

Remo

04h30 – Quartas de final – skiff simples feminino – Beatriz Tavares

05h10 – Quartas de final – skiff simples masculino – Lucas Verthein

Tênis de mesa

05h00 – Segunda rodada – simples masculino – Vitor Ishy x Dimitrij Ovtcharov (ALE)

06h00 – Segunda rodada – simples masculino – Hugo Calderano x Alvaro Robles (ESP)

Judô

05h40 – Primeira rodada – até 81kg masculino – Guilherme Schimidt x Edi Sherifovski (NMK)

06h30 – Primeira rodada – até 63kg feminino – Ketleyn Quadros x Cristina Cabana Perez (ESP)

05h10 – Segunda rodada – até 81kg masculino

07h20 – Oitavas de final – até 81kg masculino

07h20 – Oitavas de final – até 63kg feminino

08h16 – Quartas de final – até 81kg masculino

08h16 – Quartas de final – até 63kg feminino

11h00 – Repescagem – até 81kg masculino

11h17 – Semifinais – até 81kg masculino

11h34 – Repescagem – até 63kg feminino

11h51 – Semifinais – até 63kg feminino

12h18 – Disputa do bronze – até 81kg masculino

12h38 – Final – até 81kg masculino

12h49 – Disputa do bronze – até 63kg feminino

13h09 – Final – até 63kg feminino

Natação

06h00 – Classificatórias – 200m borboleta masculino – Nicolas Albiero

06h15 – Classificatórias – 100m livre masculino – Marcelo Chierighini e Guilherme Caribé

06h44 – Classificatórias – 1500m livre feminino – Beatriz Dizotti

08h08 – Classificatórias – 4 x 200m livre masculino

15h30 – Semifinal – 100m livre masculino

15h42 – Semifinal – 200m borboleta masculino

17h01 – Final – 4 x 200m livre masculino

Hipismo

06h38 – Grand Prix – dia 1 – adestramento individual – João Victor Oliva/Feel Good Vo

Boxe

06h16 – Oitavas de final – peso mosca – Michael Douglas x Alejandro Claro (CUB)

15h48 – Oitavas de final – peso meio-pesado – Wanderley Pereira x Cedrick Belony-Duliepre (HAI)

16h36 – Oitavas de final – peso galo – Tatiana Chagas x Im Aeji (COR)

Vôlei de praia

07h00 – Fase de grupos – George/André x Diaz/Alayo (CUB)

11h00 – Fase de grupos – Carol/Bárbara x Paulikiene/Raupelyte (LTU)

16h00 – Fase de grupos – Ana Patrícia/Duda x Liliana/Paula (ESP)

Tiro com arco

07h26 – Primeira rodada – individual feminino – Ana Luiza Caetano x Zana Pintaric (SLO)

08h18 – Primeira rodada – individual masculino – Marcus D’Almeida x Mykhailo Usach (UCR)

07h52 – Segunda rodada – individual masculino

08h05 – Segunda rodada – individual feminino

Tênis

08h30 – Segunda rodada – duplas masculinas – Thiago Monteiro/Thiago Wild x Austin Krajicek/Rajeev Ram (EUA)

Vela

09h17 – IQFoil – 6ª, 7ª, 8ª e 9ª regatas – Mateus Isaac

10h45 – 49erFX – 7ª, 8ª e 9ª regatas – Martine Grael e Kahena Kunze

11h35 – 49er – 7ª, 8ª e 9ª regatas – Marco Grael e Gabriel Simões

Badminton

09h50 – Fase de grupos – Ygor Coelho x Jeon Hyeok Jin

Canoagem slalom

10h00 – C1 – 1ª descida – Ana Sátila

11h00 – K1 – 1ª descida – Pepê Gonçalves

12h10 – C1 – 2ª descida – Ana Sátila

13h10 – K1 – 2ª descida – Pepê Gonçalves

Ciclismo BMX Freestyle masculino

10h11 – Classificatória – Gustavo Bala Loka

Ginástica artística feminina

13h15 – Final – equipes – Brasil – Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Julia Soares, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira

Handebol feminino

14h00 – Fase de grupos – Brasil x França

Surfe

14h00 – Oitavas de final – feminino

Basquete masculino

16h00 – Brasil x Alemanha