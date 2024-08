Agenda olímpica: Brasil tem chances de medalha na ginástica, judô e canoagem nesta quinta, 1

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2024 - 0:48 Para compartilhar:

A quinta-feira olímpica do Brasil começa cedo com a Marcha Atlética masculina e feminina já distribuindo medalha. O país ainda pode chegar ao pódio no judô e no individual geral da ginástica artística. Se o surfe for retomado, o Brasil também brigará pelas finais. Outra expectativa brasileira é na canoagem slalom.

Rebeca Andrade já conquistou o bronze nesta edição, nesta quinta a ginasta busca sua quarta medalha olímpica. A aposta é que repita a prata de Tóquio, desta vez com a americana Simone Biles no lugar mais alto do pódio. Mas o ouro não é impossível, em uma disputa incrível de se ver. Flavia Saraiva também está na briga.

A judoca tricampeã mundial, Mayra Aguiar, sobe nesta quinta ao tatame para tentar medalhar em quatro Olimpíadas consecutivas. No masculino, Leonardo Gonçalves será o representante do Brasil.

A seleção feminina de vôlei enfrenta o Japão ainda pela fase de grupos. No vôlei de praia, George e André jogam contra os americanos, enquanto Duda e Ana Patrícia enfrentam as italianas.

Confira a agenda brasileira desta quinta-feira (1):

Atletismo

02h30 – Final – marcha atlética masculina 20km – Caio Bonfim, Matheus Corrêa e Max Batista

04h30 – Final – marcha atlética feminina 20km – Viviane Lyra, Érica Sena e Gabriela de Sousa

Handebol feminino

04h00 – Fase de grupos – Brasil x Holanda

Judô

07h20 -100kg masculino – Oitavas de final – Leonardo Gonçalves

07h20 -78kg feminino – Oitavas de final – Mayra Aguiar

08h16 -100kg masculino – Quartas de final

08h16 -78kg feminino – Quartas de final

11h00 -100kg masculino – Repescagem

11h17 -100kg masculino – Semifinais

11h34 -78kg feminino – Repescagem

11h51 -78kg feminino – Semifinais

12h18 -100kg masc – 🥉Disputa pelo bronze A

12h28 -100kg masc – 🥉Disputa pelo bronze B

12h38 -100kg masculino –🥇Final

12h49 -78kg feminino – 🥉Disputa pelo bronze A

12h59 -78kg feminino – 🥉Disputa pelo bronze B

13h09 -78kg feminino –🥇Final

Hipismo

6h – Classificatórias – Saltos por equipe – Rodrigo Pessoa, Yuri Mansur e Stephan Barcha

Natação

06h18 – Qualificatórias – 50m livre masculino – Guilherme Caribé

07h05 – Qualificatórias – Revezamento 4x200m livre – Gabi Roncatto, Mafê Costa, Maria Paula Heitmann e Stephanie Balduccini

15h46 – Semifinais – 50m livre masculino

17h03 – Final – Revezamento 4x200m livre

Tiro esportivo

07h00 – Classificatórias – Carabina 50m 3 Posições – feminino – Geovana Meyer

Tênis de mesa

06h00 – Quartas de final – simples masculino – Hugo Calderano x Jang Woo-Jin (KOR)

Boxe

10h30 – 50kg Feminino – Oitavas de final – Caroline Almeida x Nazym Kyzaibay (CAZ)

11h34 – 66kg Feminino – Oitavas de final – Bárbara Santos x Nien Chin Chen (TPE)

16h52 – 92kg Masculino – Quartas de final – Keno Marley x Lazizbek Mullojonov (UZB)

Vela

07h15 – Dinghy – 1ª e 2ª regatas – Bruno Fontes

10h35 – Ilca6 – 1ª e 2ª regatas – Gabriela Kidd

10h43 – 49erFX – Final – Martine Grael e Kahena Kunze

10h53 – IQFoil – 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª regatas – Matheus Isaac

14h30 – IQFoil – 19ª e 20ª regatas – Matheus Isaac

Vôlei feminino

08h00 – Fase de grupos – Brasil x Japão

Vôlei de praia

10h – George/André x Partain/Benesh (EUA)

15h – Ana Patrícia/Duda x Gottardi/Menegatti (ITA)

Canoagem Slalom

10h30 – Semifinal – K1 – masculino – Pepê Gonçalves

12h30 – Final – K1 – masculino

Ginástica artística

13h15 – Final – individual feminina

Ciclismo BMX Racing feminino

15h20 – Quartas de final – 1ª corrida – Paola Reis

17h15 – (Last chance race)

Surfe (a confirmar, dependendo as condições do tempo)

14h – Oitavas de final – Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel