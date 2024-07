Agenda olímpica: Brasil estreia em três modalidades nesta quinta-feira; confira a programação completa do segundo dia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2024 - 0:01 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 25, o Brasil estreia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A delegação nacional estará na disputa em três modalidades: futebol feminino, handebol feminino e tiro com arco masculino e feminino.

Após um primeiro dia oficial de competições esportivas na Olimpíada de Paris-2024 marcado por confusão logo na primeira partida, com direito a invasão e bombas arremessadas, no jogo entre Argentina e Marrocos no futebol masculino, mais 19 eventos, todos do rugby sevens e do futebol, foram realizados.

+ Quem é a brasileira que irá disputar Jogos Olímpicos e Paralímpicos em Paris

+ Paris-2024: conheça as mais curiosas superstições de atletas olímpicos

Além da estreia brasileira, teremos mais de 25 eventos ao longo do dia. Os olhares se voltam para o futebol feminino, handebol feminino, tiro com arco e novamente o rugby sevens masculino, que já terá disputas de quarta-de-final ao entardecer, após a definição da fase de grupos.

Confira todos a programação e os horários (hora oficial de Brasília) dos eventos que acontecerão no segundo dia da Olimpíada de Paris-2024:

Quinta-feira, 25 de julho

Tiro com Arco

04h30 – Feminino – Fase de Classificação – Ana Luiza Caetano (Brasil)

09h15 – Masculino – Fase de Classificação – Marcus D’Almeida (Brasil)

Futebol Feminino

12h – Canadá x Nova Zelândia – Grupo A

12h – Espanha x Japão – Grupo C

14h – Nigéria x Brasil – Grupo C

– Grupo C 14h – Alemanha x Austrália – Grupo B

16h – França x Colômbia – Grupo A

16h – EUA x Zâmbia- Grupo B

Handebol feminino

04h – Eslovênia x Dinamarca – Grupo A

06h – Países Baixos x Angola – Grupo B

09h – Espanha x Brasil – Grupo B

– Grupo B 11h – Alemanha x Coréia do Sul – Grupo A

14h – Hungria x França – Grupo B

16h – Noruega x Suécia – Grupo A

Rugby Sevens masculino

09h – Samoa x Quênia – Grupo B

09h30 – Argentina x Austrália – Grupo B

10h – EUA x Uruguai – Grupo C

10h30 – Fiji x França – Grupo C

11h – África do Sul x Japão – Grupo A

11h30 – Nova Zelândia x Irlanda – Grupo A

15h – Masculino – Colocação 9º – 12º lugar

15h30 – Masculino – Colocação 9º – 12º lugar

16h – Masculino – Quartas de final

16h30 – Masculino – Quartas de final

17h – Masculino – Quartas de final

17h30 – Masculino – Quartas de final