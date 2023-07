AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2023 - 12:55 Compartilhe

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2023 ATÉ QUINTA-FEIRA, 13 DE JULHO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2023

América

(+) PANAMÁ (Panamá) – Visita do primeiro-ministro sul coreano Han Duck-soo –

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) – Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre questão nuclear iraniana – 12H00

GEORGETOWN (Guiana) – Blinken visita Guiana – 13H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) – Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Haiti – 17H00

SANTIAGO (Chile) – Cepal apresenta relatório sobre extração e industrialização do lítio no Chile – 18H00

Europa

PARIS (França) – Paris Fashion Week: alta costura –

(*) KOUROU (França) – Último lançamento do foguete Ariane 5 – (até 7)

LONDRES (Reino Unido) – Ator de Hollywood, Kevin Spacey, responde processo por agressão sexual – (até 26 de Julho)

MANCHESTER (Reino Unido) – Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 – (até 31 de Julho 2023)

PAMPLONA (Espanha) – Festival de São Firmino – (até 15)





LONDRES (Reino Unido) – Leilão da Christie’s inclui dois retratos de Rembrandt ‘desconhecidos por 200 anos’ –

Oriente Médio e África do Norte

FEZ (Marrocos) – Conferência Internacional sobre Água e Clima – (até 7)

Ásia-Pacífico

XANGAI (China) – Conferência Mundial sobre Inteligência Artificial – 00H00 (até 8)

SEXTA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) – Taxa de desemprego – 10H30

Ásia-Pacífico

(+) SEUL (Coreia do Sul) – Diretor da AIEA visita Seul para informar a decisão sobre a água de Fukushima – (até 9)

SÁBADO, 8 DE JULHO DE 2023

Europa





ESTOCOLMO (Suécia) – Último show do britânico Elton John em sua turnê de despedida ‘Farewell Yellow Brick Road’ – 16H00

DOMINGO, 9 DE JULHO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) – Presidente Joe Biden deixa Washington para visitas ao Reino Unido, Finlândia e cúpula do Otan –

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2023

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) – Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Iêmen – 12H00

SANTIAGO (Chile) – Cepal apresentará dados atualizados sobre investimento estrangeiro direto na América Latina e no Caribe – 13H00

(+) BOGOTÁ (Colômbia) – MP da Colômbia indicia ex-candidato presidencial de direita Óscar Iván Zuluaga por supostos pagamentos a Odebrecht – 20H00

Europa

LIVERPOOL (Reino Unido) – Julgamento de adolescentes acusados de assassinar transgênero de 16 anos Brianna Ghey – (até 28)

África

CONACRI (Guiné) – Início do julgamento dos acusados do massacre no estádio de Conakry em 2009, incluindo o chefe da Junta, Moussa Dadis Camara (data a ser confirmada) –

NAIRÓBI (Quênia) – Audiência virtual de 184 moderadores de conteúdo demitidos pelo Facebook – 06H30

TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2023

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) – Inflação em junho (IBGE) – 10H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) – Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Síria – 12H00

Europa

VILNIUS (Lituânia) – Cúpula da Otan – (até 12)

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) – Suprema Corte julga ação movida por mulher trans contra Estado por restringir uso de banheiro –

QUARTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) – Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas – 16H00

