AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2023 ATÉ QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 14 DE JUNHO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) – O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária – 16H30

(+) SANTIAGO (Chile) – Presidente Gabriel Boric seu reúne com presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen –

(+) HAVANA (Cuba) – Presidente iraniano Ebrahim Raisi visita Cuba – (até 15)

(+) SAN JOSÉ DEL GUAVIARE (Colômbia) – Reportagem sobre ex-fazendeiros que resgatam fauna ameaçada na Amazônia colombiana –

BOGOTÁ (Colômbia) – Pacto de cessar-fogo na Colômbia com principais grupos armados – (até 30 de Junho)

BOGOTÁ (Colômbia) – Colômbia: ameaça de erupção do vulcão Nevado del Ruiz – (até 31 de Julho)

BOGOTÁ (Colômbia) – Caso de escutas ilegais e conspiração afetam o governo de Petro – (até 30 de Junho)

NOVA YORK (Estados Unidos) – Festival de Cinema de Tribeca – (até 18)

WASHINGTON (Estados Unidos) – Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias – (até 14)

Europa

(+) MILÃO (Itália) – Ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi tem funeral de Estado – 11H00





ENERGODAR (Ucrânia) – Diretor da AIEA Rafael Grossi visita usina de Zaporizhzhia – (até 16)

MANCHESTER (Reino Unido) – Julgamento esperado da enfermeira Lucy Letby, acusada de assassinato de oito bebês e tentativa de assassinato de outros 10 – (até 31 de Julho 2023)

HAIA (Países Baixos) – Corte Internacional de Justiça ouve argumentos do caso Ucrânia-Rússia –

Esportes

MIAMI (Estados Unidos) – Futebol: Liga das Nações da Concacaf (2022-2023) – (até 18 de Junho)

QUINTA-FEIRA, 15 DE JUNHO DE 2023

América

(+) MÉXICO (México) – Presidente Andres Manuel Lopez Obrador recebe presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen –

(+) ARAÇUAÍ (Brasil) – Vale do Jequitinhonha, um novo eldorado do lítio –

Europa

(+) BERLIM (Alemanha) – Visita do presidente da Colômbia Gustavo Petro – (até 16)

BARCELONA (Espanha) – Festival Sonar de Música Eletrônica – (até 17)





LUXEMBURGO (Luxemburgo) – Reunião dos ministros das finanças da UE (Ecofin) – 09H00 (até 16)

SÁBADO, 17 DE JUNHO DE 2023

Europa

LONDRES (Reino Unido) – ‘Trooping the Colour ‘ celebra aniversário do rei Charles III –

(+) VIENA (Áustria) – Parada do Orgulho – 09H00

(+) VARSÓVIA (Polónia) – Parada da Igualdade – 11H00

DOMINGO, 18 DE JUNHO DE 2023

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) – Visita do secretário de Estado dos EUA Blinken – (até 19)

TERÇA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2023

Mundo

MUNDO – Dia Mundial dos Refugiados –

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) – Há 50 anos, Juan Peron retornava pela 2ª vez à Argentina após 18 anos no exílio –

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) – Conselho de Segurança da ONU discute missão no Sudão do Sul – 17H00

QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2023

Mundo

(+) MUNDO – Dia Internacional da Yoga –

Europa

PILTON (Reino Unido) – Festival de música de Glastonbury – (até 25)

(+) LONDRES (Reino Unido) – Conferência internacional sobre a reconstrução da Ucrânia – (até 22)

