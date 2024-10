AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/10/2024 - 13:58 Para compartilhar:

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 26 DE OUTUBRO DE 2024 ATÉ SÁBADO, 2 DE NOVEMBRO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 26 DE OUTUBRO DE 2024

Mundo

MUNDO – Epidemia de mpox – (até 31 de Dezembro)

MUNDO – Outubro Rosa – (até 31)

América

SANTIAGO (Chile) – Eleições municipais e regionais – (até 27)

BOGOTÁ (Colômbia) – Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) – (até 1 de Janeiro 2025)

QUITO (Equador) – Equador declara estado de exceção em oito províncias devido à violência das drogas – (até 2 de Dezembro)

BOGOTÁ (Colômbia) – Tribunal apresenta provas contra ex-presidente Álvaro Uribe em caso por manipulação de testemunhas – (até 8 de Novembro)

Europa

SALISBURY (Reino Unido) – GB publica inquérito sobre a morte em 2018 de Dawn Sturgess após a exposição ao agente neurotóxico russo Novichok em Salisbury – (até 1 de Janeiro 2025)

DOMINGO, 27 DE OUTUBRO DE 2024

América

URUGUAI – Eleições presidenciais e legislativas –

BRASIL – 2º turno das eleições municipais –

NOVA YORK (Estados Unidos) – Comício de campanha do candidato presidencial republicano Donald Trump – 19H00

CALI (Colômbia) – Chegada de líderes convidados para a COP16 sobre Biodiversidade – 03H00 (até 29)

MÉXICO (México) – Desfile das Catrinas antes do Dia dos Mortos – 23H00

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2024

América

CHIMALTENANGO (Guatemala) – Peregrinação ao templo de San Simón (Não reconhecido pela Igreja Católica) – 16H00

Europa

PARIS (França) – Julgamento do ator Gérard Depardieu por agressão sexual a duas mulheres – 10H30

TERÇA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2024

América

BRASÍLIA (Brasil) – Lucas Paqueta é chamado a declarar à comissão de investigação sobre apostas esportivas –

WASHINGTON (Estados Unidos) – Dados do consumo – 12H00

QUARTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 2024

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) – Julgamento de dois homens que confessaram participação no assassinato de Marielle Franco –

WASHINGTON (Estados Unidos) – PIB 3º trimestre (3a estimativa) – 10H30

QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2024

América

MÉXICO – Dia dos Mortos – (até 2 de Novembro)

WASHINGTON (Estados Unidos) – Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE – 10H30

SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2024

América

MÉRIDA (México) – Festival of Las Animas com desfile de catrinas, no marco do Dia dos Mortos – 00H00

WASHINGTON (Estados Unidos) – Taxa de desemprego – 10H30

(+) Todos Santos Cuchumatán (Guatemala) – Indígenas celebram dia dos mortos com corrida de cavalos – 16H00

Ásia-Pacífico

JAPÃO – 50 anos da Hello Kitty –