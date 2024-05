AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/05/2024 - 13:12 Para compartilhar:

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 25 DE MAIO DE 2024 ATÉ SÁBADO, 1 DE JUNHO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 25 DE MAIO DE 2024

América

NOVA YORK (Estados Unidos) – Audiência de processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump por pagamentos não declarados à atriz pornô – (até 7 de Junho)

CARACAS (Venezuela) – Oitava rodada de negociações de paz entre governo colombiano e guerrilha ELN – (até 25)

(+) SALVADOR (Brasil) – Presidente do Benin, Patrice Talon, visita Salvador –

(+) la mojana (Colômbia) – Milhares de afetados por enchentes causadas pelo desmatamento e mineração em La Moja –

(+) BUENOS AIRES (Argentina) – Final do Miss Universo Argentina 2024 – 20H00

CARACAS (Venezuela) – Retomada das negociações de paz entre a Colômbia e o ELN – (até 31 de Julho 2024)

BOGOTÁ (Colômbia) – Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido – (até 15 de Julho)

BOGOTÁ (Colômbia) – Negociações de paz entre o governo da Colômbia e dissidências do Estado-Maior Central (EMC)) – (até 1 de Janeiro 2025)

VENEZUELA – Disputa entre Venezuela e Guiana sobre Essequibo – (até 31 de Maio 2024)

PORTO ALEGRE (Brasil) – Fortes chuvas e fortes enchentes causam mortes no Sul do Brasil – (até 31 de Maio)

NOVA YORK (Estados Unidos) – Julgamento do senador Robert Menendez e demais acusados de corrupção – (até 24 de Junho)

Europa

CANNES (França) – Festival de Cannes –

CANNES (França) – Diretor George Lucas recebe Palma de Ouro honorária no Festival de Cannes –

(+) ROMA (Itália) – Papa Francisco participa de evento do Dia Mundial da Criança – 13H00

(+) CANNES (França) – Cerimônia de encerramento do Festival de Cannes – 13H00

DOMINGO, 26 DE MAIO DE 2024

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) – Estrelas do futebol jogam em prol de vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul – 17H00

Esportes

PARIS (França) – Tênis: Torneios do Grand Slam – Roland-Garros – (até 9 de Junho)

TERÇA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) – Dados do consumo – 12H00

Europa

MADRI (Espanha) – Noruega, Irlanda e Espanha iniciam formalização de reconhecimento do Estado palestino –

QUARTA-FEIRA, 29 DE MAIO DE 2024

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) – Desemprego em abril – 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) – Federal Reserve publica pesquisa em livro bege sobre as condições econômicas – 16H00

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) – Audiência geral do papa Francisco – 05H00

África

ÁFRICA DO SUL – Eleições gerais –

QUINTA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2024

América

WASHINGTON (Estados Unidos) – PIB 3º trimestre (3a estimativa) – 10H30

SEXTA-FEIRA, 31 DE MAIO DE 2024

Mundo

(+) MUNDO – Dia Mundial sem Tabaco –

América

WASHINGTON (Estados Unidos) – Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE – 10H30

SÁBADO, 1 DE JUNHO DE 2024

Europa

(+) ISLÂNDIA – Eleição presidencial –