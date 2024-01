AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/01/2024 - 12:20 Para compartilhar:

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2024 ATÉ TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2024

América

(*) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) – Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza e região – 17H00

LOS ANGELES (Estados Unidos) – Revelação dos indicados ao 96º Oscar –

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) – Julgamento no caso de difamação do autor Jean Carroll contra Donald Trump (data final a ser confirmada) – (até 2 de Fevereiro)

NOVA YORK (Estados Unidos) – Julgamento de Trump e dois de seus filhos por suposta fraude fiscal – (até 31 de Janeiro 2024)

PARK CITY (Estados Unidos) – Festival de Cinema de Sundance 2024 – (até 28)

WASHINGTON (Estados Unidos) – ‘Relógio do apocalipse’ de 2024 é anunciado –

(+) HOOKSETT (Estados Unidos) – Campanha da candidata presidencial Nikki Haley –

(+) MEDELLÍN (Colômbia) – Reportagem sobre uso de drogas e aplicativos de namoro para roubar turistas na Colômbia –

(+) MANCHESTER (Estados Unidos) – Primárias presidenciais democratas de New Hampshire – 10H00

(+) CARACAS (Venezuela) – Concentração de sindicatos críticos ao governo pelos “direitos sociais e liberdades democráticas” – 11H00

(+) CARACAS (Venezuela) – Líder da oposição María Corina Machado apresenta “grande aliança nacional” para uma eventual candidatura presidencial – 12H30





VENEZUELA – Disputa entre Venezuela e Guiana sobre Essequibo – (até 1 de Março 2024)

Antartica (Chile) – Expedição do navio científico ARC Simon Bolivar da Marinha da Colômbia – (até 10 de Fevereiro 2024)

CHIAPA DE CORZO (México) – Grande Festa de Chiapas – (até 23)

EQUADOR – Equador declara estado de emergência após fuga de ‘Fito’ da prisão – (até 8 de Março)

BUENOS AIRES (Argentina) – Parlamentares debatem ‘projeto geral’ de reformas econômicas do governo – (até 31)

BOGOTÁ (Colômbia) – Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido – (até 15 de Julho)

PANAMÁ (Panamá) – Seca no Canal do Panamá restringe número de navios na rota e passagem do El Niño pode agravar a situação – (até 31 de Dezembro)

COCHABAMBA (Bolívia) – Produtores de coca protestam contra decisão que inabilitou Evo Morales às eleições – (até 23)

Europa

PARIS (França) – Paris Fashion Week: alta-costura – (até 25)

FRANKFURT (Alemanha) – BCE: pesquisa trimestral sobre a distribuição de crédito na zona euro – 07H00

PARIS (França) – Paris Fashion Week: Alta Costura – desfile da Chanel – 07H00





PARIS (França) – Paris Fashion Week: Alta Costura – desfile da Giorgio Armani – 16H00

(+) SARAJEVO (Bósnia-Herzegovina) – Ursula von der Leyen, Mark Rutte e Andrej Plenkovic visitam a Bósnia para discutir a adesão à UE –

Oriente Médio e África do Norte

(+) El-Dabaa (Egito) – Putin e al-Sissi participam por videoconferência sobre unidade da primeira usina nuclear do Egito –

QUARTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2024

Mundo

MUNDO – Dia Internacional da Educação –

América

BUENOS AIRES (Argentina) – Sindicato CGT convoca greve nacional contra medidas do governo do presidente Javier Milei –

CUPERTINO (Estados Unidos) – 40 anos do lançamento do primeiro computador Macintosh pela Apple –

(+) CIDADE DA GUATEMALA (Guatemala) – Reunião prevista entre o novo presidente, Bernardo Arévalo, e a procuradora-geral, Consuelo Porras, na qual se espera que o presidente peça a renúncia da funcionária acusada de ter dirigido uma tentativa de “golpe de Estado” – 14H00

Europa

PARIS (França) – Paris Fashion Week: Alta costura – desfile de Jean Paul Gaultier show – 11H00

QUINTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2024

América

BRUMADINHO (Brasil) – Tragédia de Brumadinho completa cinco anos –

WASHINGTON (Estados Unidos) – PIB 3º trimestre (3a estimativa) – 11H30

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) – Conferência de imprensa da agência espacial japonesa sobre o módulo lunar SLIM – 03H00

SÁBADO, 27 DE JANEIRO DE 2024

Mundo

(*) MUNDO – Dia Internacional do Holocausto –

Europa

VENEZA (Itália) – Carnaval de Veneza – (até 7 de Fevereiro)

OSWIECIM (Polónia) – 79º aniversário da libertação do campo de Auschwitz –

SEGUNDA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2024

América

(+) MANÁGUA (Nicarágua) – Chanceler da Colômbia visita a Nicarágua para discutir a implementação da decisão da Corte Internacional de Justiça –

TERÇA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2024

Europa

(+) MADRI (Espanha) – Adoção prevista em primeira leitura pelos deputados de uma controversa lei de anistia para separatistas catalães –

Oriente Médio e África do Norte

TÂNGER (Marrocos) – Audiência no caso de oito suspeitos acusados em abuso sexual que envolve magnata francês Jacques Bouthier –

