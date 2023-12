AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/12/2023 - 13:08 Para compartilhar:

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2023 ATÉ TERÇA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2023

Mundo

MUNDO – Celebração do Hanucá pela comunidade judaica no mundo – (até 15)

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) – Visita do presidente ucraniana Volodimir Zelensky – (até 12)

(+) BUENOS AIRES (Argentina) – Conferência do novo ministro da Economia Luis Caputo –

NOVA YORK (Estados Unidos) – Julgamento de Trump e dois de seus filhos por suposta fraude fiscal – (até 29 de Dezembro)

(+) CERRITO (Colômbia) – De inimigo a símbolo: agricultores colombianos se reconciliam com condor andino –

WASHINGTON (Estados Unidos) – Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias – (até 13)

VENEZUELA – Disputa entre Venezuela e Guiana sobre Essequibo – (até 1 de Março 2024)

(+) MÉXICO (México) – Milhões celebram a Virgem de Guadalupe – 14H00 (até 12)

Europa

GENEBRA (Suíça) – Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 75 anos –





QUARTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) – O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária –

TEGUCIGALPA (Honduras) – Ex-presidente Lobo, acusado de corrupção, se apresenta à Justiça –

QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023

América

(+) KINGSTOWN (São Vicente e Granadinas) – Presidente venezuelano Nicolas Maduro encontra colega guianense Irfaan Ali –

(+) SANTIAGO (Chile) – Cepal apresenta relatório anual sobre economias da América Latina –

SEXTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO DE 2023

América

JACKSON (Estados Unidos) – Seis policiais culpados por torturar homem negro recebem sentença –

SÁBADO, 16 DE DEZEMBRO DE 2023





América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) – Show do Paul McCartney –

DOMINGO, 17 DE DEZEMBRO DE 2023

América

(+) CHILE – Consulta popular sobre novo projeto de Constituição –

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2023

Mundo

MUNDO – Dia Internacional dos Migrantes –

Ásia-Pacífico

HONG KONG (China) – Jimmy Lai e Apple Daily em julgamento sob a lei de segurança nacional –

TERÇA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2023

Oriente Médio e África do Norte

TÂNGER (Marrocos) – Audiência no caso de oito suspeitos acusados em abuso sexual que envolve magnata francês Jacques Bouthier –

