AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2023 ATÉ QUINTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2023

Mundo

MUNDO – “Outubro Rosa”, campanha anual de conscientização sobre rastreamento do câncer de mama – (até 31)

América

NOVA YORK (Estados Unidos) – Julgamento de Trump e três de seus filhos por suposta fraude fiscal – (até 29 de Dezembro)

LOMAS DE ZAMORA (Argentina) – Candidatos encerram campanha eleitoral para as eleições presidenciais (a definir) –

SANTIAGO (Chile) – Entrevista com a presidente da Assembleia Constituinte do Chile, Beatriz Hevia –

(+) BOGOTÁ (Colômbia) – Feira Internacional do Café da Colômbia – 17H00 (até 22)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) – Discurso da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Instituto Hudson – 18H00

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) – Manifestação pró-Palestina no centro do Rio de Janeiro e São Paulo – 18H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) – Exposição Nova Bienal Rio reúne arte e tecnologia – (até 29 de Outubro)

LIMA (Peru) – Indígenas amazônicos discutem estratégias contra a violência contra defensores ambientais – (até 19)

ESTRASBURGO (França) – Anúncio do vencedor do Prêmio Sakharov –

(+) ARRAS (França) – Funeral de Dominique Bernard, professor morto a facadas em Arras, com a presença de Emmanuel Macron – 06H00

OVIEDO (Espanha) – Prêmio Princesa das Astúrias – (até 20)

Esportes

INGLATERRA (Reino Unido) – Futebol: Campeonato da Inglaterra, temporada 2023-24 – (até 19 de Maio 2024)

SEXTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2023

América

WASHINGTON (Estados Unidos) – Cúpula UE-EUA com Joe Biden, Charles Michel e Ursula von der Leyen –

(*) Trujillo (Honduras) – Autoridades apreendem plantação de coca para processar cocaína e exportá-la para os EUA –

(*) WASHINGTON (Estados Unidos) – Publicação pelo Tesouro do déficit orçamental e da dívida no final do exercício fiscal de 2023 – 17H30

SÁBADO, 21 DE OUTUBRO DE 2023

CAIRO (Egito) – Cúpula no Egito sobre os palestinos no contexto da guerra Israel-Hamas –

Ásia-Pacífico

(+) LAHORE (Paquistão) – Ex-primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif retornará ao Paquistão –

(+) SRIHARIKOTA (Índia) – ISRO conduz voo de teste não tripulado antes da próxima missão tripulada no Gaganyaan – 00H30

DOMINGO, 22 DE OUTUBRO DE 2023

América

ARGENTINA – Eleições legislativas e presidenciais –

MÉXICO (México) – Cúpula regional sobre Migração –

CARACAS (Venezuela) – Primárias da oposição –

Ásia-Pacífico

(+) COREIA DO SUL – Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão realizam exercícios aéreos conjuntos –

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2023

América

ATLANTA (Estados Unidos) – Abertura do julgamento de dois dos 18 réus processados com Trump na Geórgia pelas eleições de 2020 –

(+) PANAMÁ (Panamá) – Clima da Semana da América Latina e do Caribe – 12H00 (até 27)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) – Navio italiano Américo Vespúcio faz escala no Rio como parte de sua viagem ao redor do mundo – 16H00

TERÇA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2023

América

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) – Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a situação no Próximo-Oriente – 12H00

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) – Publicação das memórias de Britney Spears –

Europa

(+) FRANKFURT (Alemanha) – BCE: pesquisa trimestral sobre a distribuição de crédito na zona euro – 06H00

QUARTA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2023

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) – Primeiro ano de Rishi Sunak como primeiro-ministro –

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) – Salão do automóvel Japan Mobility Show, sucessor do “Tokyo Motor Show” – (até 5 de Novembro)

