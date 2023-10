AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/10/2023 - 11:40 Compartilhe

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2023 ATÉ QUARTA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 11 DE OUTUBRO DE 2023

Mundo

MUNDO – “Outubro Rosa”, campanha anual de conscientização sobre rastreamento do câncer de mama – (até 31)

América

HOUSTON (Estados Unidos) – Conferência de imprensa da Nasa para revelar a amostra de asteroide coletada pela sonda Osiris-Rex – 13H00

NOVA YORK (Estados Unidos) – Julgamento de Trump e três de seus filhos por suposta fraude fiscal – (até 29 de Dezembro)

(+) BRASÍLIA (Brasil) – Chegada do primeiro voo governamental vindo de Israel com cidadãos brasileiros em fuga do conflito Israel-Hamas – 02H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) – Inflação setembro (IBGE) – 10H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) – Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Colômbia – 17H00

RIO DE JANEIRO (Brasil) – Exposição Nova Bienal Rio reúne arte e tecnologia – (até 29 de Outubro)

BOGOTÁ (Colômbia) – 162º sessão ordinária da Corte Interamericana de Direitos Humanos – (até 13)

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) – Apoiadores internacionais da Ucrânia discutem fornecimento de armas para Kiev – 05H00





Oriente Médio e África do Norte

(+) GAZA (Territórios palestinos) – Israel e Gaza em guerra após ofensiva surpresa do Hamas – (até 16)

(+) CAIRO (Egito) – Gaza-Israel: encontro de chefes da diplomacia árabes –

Esportes

INGLATERRA (Reino Unido) – Futebol: Campeonato da Inglaterra, temporada 2023-24 – (até 19 de Maio 2024)

QUINTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2023

América

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) – Lançamento da missão Psyche, da Nasa, para estudar um asteroide – 12H16

(+) GUAYAQUIL (Equador) – Em “GuayaKill”, o cotidiano de execuções e cadáveres –

QUITO (Equador) – Candidatos presidenciais encerram suas campanhas antes do segundo turno de votação –

(*) BELO HORIZONTE (Brasil) – Perfil bailarino, de uma favela do Brasil até os EUA – 10H00

MONTEVIDÉU (Uruguai) – Texto datilografado original de “Historias de Cronopios y de Famas”, de Julio Cortázar, vai a leilão – 16H00





Europa

BISHKEK (Quirguistão) – Vladimir Putin visita o Quirguistão para uma reunião de chefes de Estado das ex-repúblicas soviéticas – (até 13)

(+) HAIA (Países Baixos) – Karabakh: Armênia e Azerbaijão perante a CIJ – 06H00

Oriente Médio e África do Norte

MARRAKECH (Marrocos) – Reuniões anuais do Instituto Internacional de Finanças (IIF) – (até 14)

SEXTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO DE 2023

Mundo

MUNDO – Eclipse solar anular – (até 14)

DOMINGO, 15 DE OUTUBRO DE 2023

América

(+) EQUADOR – Segundo turno das eleições presidenciais – 10H00

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2023

Mundo

MUNDO – Dia Mundial da Alimentação –

América

CATATUMBO (Colômbia) – Dissidentes do governo e das Farc iniciam negociações de paz –

LIMA (Peru) – Começa julgamento do ex-presidente Alejandro Toledo, acusado de aceitar propina da empresa Odebrecht – 12H00 (até 17)

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) – 25º aniversário da prisão do general Pinochet –

TERÇA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 2023

Oriente Médio e África do Norte

TÂNGER (Marrocos) – Audiência no caso de oito suspeitos acusados em abuso sexual que envolve magnata francês Jacques Bouthier –

