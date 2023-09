AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/09/2023 - 13:54 Compartilhe

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2023 ATÉ QUINTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2023

América

TORONTO (Canadá) – Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF) – (até 17)

(+) Windsor (Canadá) – Julgamento de homem acusado de terrorismo em ataque mortal contra muçulmanos – (até 22 de Dezembro)

BRASÍLIA (Brasil) – Dia da Independência –

NOVA YORK (Estados Unidos) – Semana de Moda de Nova York – (até 13)

(+) SÃO PAULO (Brasil) – Manifestação do movimento popular Grito dos Excluídos – 10H00

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) – 78ª Sessão da Assembleia Geral da ONU – (até 30)

Europa

VENEZA (Itália) – Festival Internacional de Veneza – (até 9 de Setembro)

Ásia-Pacífico

JAPÃO – Reunião de palestrantes do G7 – (até 9)

SEXTA-FEIRA, 8 DE SETEMBRO DE 2023





Mundo

MUNDO – Edição especial e única de revista Tintin será publicada após 35 anos –

América

BOGOTÁ (Colômbia) – Presidente Gustavo Petro recebe colega mexicano Andres Manuel Lopez Obrador – 13H00 (até 9)

Europa

LONDRES (Reino Unido) – Primeiro aniversário de morte da rainha Elizabeth II –

SÁBADO, 9 DE SETEMBRO DE 2023

América

(*) SÃO PAULO (Brasil) – Festival de música The Town | Primeira Edição, mesmos organizadores do Rock In Rio – 16H00

Europa

VENEZA (Itália) – Filme sobre tragédia do Andes fechará Festival de Veneza –

Oriente Médio e África do Norte





TEL AVIV (Israel) – Israelenses protestam contra reforma judicial – 14H00

DOMINGO, 10 DE SETEMBRO DE 2023

América

SANTIAGO (Chile) – Marchas e protestos nos 50 anos do golpe de Pinochet –

SANTIAGO (Chile) – Visita do presidente Andres Manuel Lopez Obrador – (até 11)

Europa

DONETSK (Rússia) – Rússia organiza ‘eleições’ locais em quatro regiões ucranianas ocupadas –

MARKOWA (Polônia) – Beatificação de família polonesa executada por nazistas por esconder judeus durante Segunda Guerra –

SEGUNDA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2023

América

CHILE – 50 anos do golpe de Pinochet no Chile –

NOVA YORK (Estados Unidos) – 22º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro –

LIMA (Peru) – Começa julgamento do ex-presidente Alejandro Toledo, acusado de aceitar propina da empresa Odebrecht – 14H00

Europa

ESTOCOLMO (Suécia) – 20º aniversário da morte da política Anna Lindh em ataque com faca no centro de Estocolmo –

TERÇA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2023

Oriente Médio e África do Norte

JERUSALÉM – Suprema Corte analisa primeira lei aprovada sobre reforma judicial em Israel –

QUARTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 2023

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) – 30 anos da assinatura dos Acordos de Paz de Oslo –

