AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUARTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2023 ATÉ QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUARTA-FEIRA, 23 DE AGOSTO DE 2023

América

CARACAS (Venezuela) – Negociações de paz entre governo e guerrilha ELN – (até 4 de Setembro)

Europa

ESTOCOLMO (Suécia) – 50 anos do sequestro que deu origem ao termo ‘Síndrome de Estocolmo’ –

COLÔNIA (Alemanha) – Gamescom, feira de vídeo games – (até 27)

SAINT-CLOUD (França) – Rock no Sena, festival de música – (até 27)

África

(+) NAIRÓBI (Quênia) – Negociações para a Somália ingressar no bloco Comunidade da África Oriental – (até 30)

JOANESBURGO (África do Sul) – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cúpula dos Brics – (até 24)

QUINTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2023

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) – Manifestação pede fim da violência policial em comunidades – 18H00





Europa

UCRÂNIA – Feriado de Independência –

VARSÓVIA (Polónia) – Comício por ocasião do Dia da Independência da Ucrânia – 14H30

SEXTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2023

América

CABO CANAVERAL (Estados Unidos) – Lançamento da missão Crew-7 da Nasa SpaceX – 05H49

África

LUANDA (Angola) – Visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – (até 26)

DOMINGO, 27 DE AGOSTO DE 2023

Ásia-Pacífico

(+) JACARTA (Indonésia) – Explosões após erupções em Krakatoa completam 140 anos –

África





(+) SÃO TOMÉ (São Tomé e Príncipe) – Visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – 10H00

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2023

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) – Marcha por direitos civis liderada por Martin Luther King completa 60 anos –

WASHINGTON (Estados Unidos) – Audiência de Donald Trump sobre supostos esforços para anular o resultado das eleições de 2020 –

TERÇA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2023

Mundo

MUNDO – Dia Internacional contra os testes nucleares –

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) – Quatro membros Proud Boys, de extrema direita, condenados após ataque ao Capitólio –

WASHINGTON (Estados Unidos) – Dados do consumo –

QUARTA-FEIRA, 30 DE AGOSTO DE 2023

Mundo

(+) MUNDO – Super lua azul –

Europa

(+) VENEZA (Itália) – Festival Internacional de Veneza – (até 9 de Setembro)

África

(+) CIDADE DO CABO (África do Sul) – Julgamento de fugitivo do genocídio de Ruanda, Fulgence Kayishema –

