AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2023 ATÉ TERÇA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2023

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2023

América

(+) ATLANTA (Estados Unidos) – Grande júri analisa acusação de Trump por fraude eleitoral – (até 15)

ASUNCIÓN (Paraguai) – Posse de Santiago Pena como presidente –

HOLLYWOOD (Estados Unidos) – Estreia de ‘Besouro azul’ da Warner –

ASUNCIÓN (Paraguai) – Visita de vice-presidente do Taiwan William Lai para posse do presidente Santiago Pena – (até 18)

BRASÍLIA (Brasil) – Delegação de legisladores democratas dos EUA visita Brasil, Chile e Colômbia – 17H00 (até 21)

Europa

VARSÓVIA (Polónia) – Parada do Dia das Forças Armadas –

(+) MADRI (Espanha) – Incerteza política na Espanha após votação inconclusiva – (até 15 de Setembro)

Ásia-Pacífico

NOVA DÉLI (Índia) – Celebrações do Dia da Independência –

CABUL (Afeganistão) – Segundo aniversário da tomada de Cabul por talibãs –





África

PIETERMARITZBURG (África do Sul) – Audiência no julgamento de corrupção do ex-presidente Zuma – (até 16)

Esportes

SYDNEY (Austrália) – Futebol: Copa do Mundo Feminina – (até 20 de Agosto)

SÁBADO, 19 DE AGOSTO DE 2023

Oriente Médio e África do Norte

(+) BAGDÁ (Iraque) – 20 anos de ataque mortal à sede da ONU –

DOMINGO, 20 DE AGOSTO DE 2023

América

(+) QUITO (Equador) – Eleições gerais e referendo sobre mineração e petróleo – 10H00

Europa

(+) EUROPA – Mobilização ‘Putin é um assassino’ –





(+) BUDAPESTE (Hungria) – Vista do presidente turco Recep Tayyip Erdogan –

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2023

Mundo

(*) MUNDO – Dia Internacional em Memória e Homenagem às Vítimas do Terrorismo –

Oriente Médio e África do Norte

(+) DAMASCO (Síria) – Ataque químico que matou 1.400 pessoas na região de Damasco completa 10 anos –

Vários

(+) Weltraum – Expectativa de chegada da missão russa Luna-25 à Lua – (até 24)

