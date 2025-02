Agenda eleita foi a de Lula, ninguém tem autoridade de atrapalhar, diz presidente do Senado

O novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), disse que a agenda eleita pela último pleito foi a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que, portanto, nenhum senador ou senadora tem a autoridade de atrapalhar os planos do governo. Em mais uma indicação de que trabalhará junto do Executivo, mas sem garantir alinhamento integral, Alcolumbre afirmou que ajudará a gestão Lula ponderando que o Senado quer o direito de concordar e discordar e apontar caminhos para que propostas sejam aprovadas.

“Enquanto presidente do Senado vou trabalhar incansavelmente pela relação de harmonia com outros poderes. A agenda que foi eleita na última eleição foi a agenda apresentada por Lula, nenhum senador ou senadora tem autoridade de atrapalhar agenda do governo. O governo terá sua agenda totalmente respeitada, aliás, vou ajudar na agenda do governo no que couber ao Parlamento. Mas teremos o direito de dizer que concordamos com isso ou não concordamos com aquilo”, afirmou a jornalistas após ser eleito o novo presidente do Senado.

Alcolumbre disse que trabalhará “lado a lado” apoiando a agenda do governo e do Brasil, mas pedindo independência e autoridade dos senadores que pensam diferente. “E tenho convicção absoluta que cada um pode ajudar a colaborar com agenda do Brasil e do governo federal”, disse o senador.

O senador afirmou também que o Senado não se furtará de suas responsabilidades, além de enfrentar o que classificou como problemas “dramáticos” vividos na economia. Ao fazer essa apontamento, ressaltou, por sua vez que “existem coisas certas”, como a baixa taxa de desemprego do País atualmente.

“Senado vai enfrentar os problemas dramáticos que estamos vivendo na questão econômica, mas que ao mesmo tempo bate palma para estarmos em quase pleno emprego, o menor índice de desemprego nos últimos 15 anos. Existem cosias certas, vamos apoiar as coisas certas, corrigir os rumos e ajudar enquanto para que Poder Legislativo possa imprimir sua agenda com a participação efetiva, não só dizendo só sim ou não”, afirmou.