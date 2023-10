Agenda do dia do Pan: seleção brasileira estreia no futebol e ginastas disputam ouro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2023 - 8:20 Para compartilhar:

A seleção brasileira masculina de futebol estreia nesta segunda-feira nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. O time comandado pelo técnico Ramon Menezes busca o pentacampeonato. Na ginástica artística, Flávia Saraiva, Arthur Nory e companhia disputam as finais do individual geral.

Os brasileiros também atuarão em diversas modalidades como natação, vôlei, boxe, saltos ornamentais, entre outras. A transmissão será feita pelo streaming da CazéTV, pelo Canal Olímpico do Brasil no YouTube e no PanAm Sports Channel.

BADMINTON

9h – Duplas feminina – quartas de final

9h – Duplas masculino – quartas de final

9h – Simples feminino – quartas de final

11h – Simples masculino – quartas de final (Ygor Coelho)

11h40 – Duplas mistas – quartas de final (Davi Silva/Sania Lima)

17h – Duplas masculino – quartas de final (Davi Silva/Fabrício Farias)

17h40 – Duplas feminina – quartas de final (Juliana Vieira/Sânia Lima)

18h20 – Simples feminino – quartas de final

19h – Simples masculino – quartas de final (Jonathan Souza)

19h40 – Duplas mistas – quartas de final

BEISEBOL

9h – Fase de classificação – Panamá x México

15h – Fase de classificação – Chile x República Dominicana

BASQUETE 3X3





16h – Semifinal feminina: EUA x Chile

16h30 – Semifinal feminina: Colômbia x Porto Rico

17h – Semifinal masculina: EUA x Trindade e Tobago

17h30 – Semifinal masculina: Venezuela x Chile

18h – Chave feminina – disputa do bronze

18h30. Chave masculina- disputa do bronze

19h – Chave feminina: final

19h30 – Chave masculina: final

VÔLEI DE PRAIA

10h30 – Chave feminina – Canadá x Paraguai

11h – Chave feminina – Estados Unidos x Argentina

11h30 – Chave feminina – República Dominicana x Uruguai





12h – Chave feminina – Equipo de Atletas Independentes x Peru

12h30 – Chave masculina – Canadá x Argentina

13h – Chave masculina – Estados Unidos x Uruguai

13h30 – Chave masculina – Costa Rica x Equador

14h – Chave masculina – Equipe de Atletas Independentes x Bolívia

16h30 – Chave feminina – Brasil x Porto Rico

17h – Chave feminina – Equador x Costa Rica

17h30 – Chave feminina – Colômbia x El Salvador

18h – Chave masculina – Paraguai x Nicarágua

18h30- Chave masculina – Brasil x Cuba

19h – Chave feminina – Chile x México

19h30- Chave masculina – Colômbia x El Salvador

21h – Chave masculina – Chile x México

BOXE

11h – Boxe feminino – até 57kg – oitavas de final

11h15 – Boxe masculino – até 80kg – quartas de final

12h15 – Boxe masculino – até 92kg – quartas de final (Keno Marley)

17h – Boxe feminino – até 57kg – oitavas de final (Jucielen Romeu)

17h45 – Boxe masculino – até 57kg – quartas de final (Luiz Gabriel Oliveira)

18h45 – Boxe feminino – até 80kg – quartas de final (Wanderley Pereira)

SALTOS ORNAMENTAIS

11h – Trampolim de 3m masculino – classificatória (Diogo Silva e Rafael Fogaça)

19h – Plataforma de 10m sincronizado feminina – final (Giovanna Pedroso/Ingrid Oliveira)

20h40 – Trampolim de 3m masculino – final

ADESTRAMENTO

11h – Grand Prix individual – final (João Victor Oliva, Manuel Tavares, Paulo César e Renderson Oliveira)

11h – Grand Prix por equipes – final (João Victor Oliva, Manuel Tavares, Paulo César e Renderson Oliveira)

GINÁSTICA ARTÍSTICA

13h – Individual Geral Masculino – final (Diogo Soares e Arthur Nory)

18h00 – Individual Geral Feminino – final (Flávia Saraiva e Jade Barbosa)

FUTEBOL

13h – Futebol Masculino: Colômbia x Honduras

15h – Futebol Masculino: Uruguai x República Dominicana

18h – Futebol Masculino: Brasil x Estados Unidos

20h – Futebol Masculino: Chile x México

PENTATLO

10h – Hipismo feminino – final

10h40 – Bônus round esgrima feminino – final (Isabela Abreu, Marcela Mello e Stephany Saraiva)

11h15 – Natação feminina – final

11h45 – Laser run feminina – final

16h – Hipismo masculino – final

16h40 – Bônus round esgrima masculino – final (Danilo Fagundes, Gabriel Sasaqui e William Muinhos)

17h15 – Natação masculina – final

17h45 – Laser run masculina – final

RAQUETEBOL

10h – Simples masculino – quartas de final

10h45 – Simples feminino – quartas de final

12h – Simples masculino – semifinal

12h – Simples masculino – semifinal

15h – Duplas masculinas – semifinal

16h – Duplas feminina – semifinal

17h – Duplas mistas – semifinal

REMO

8h – Skiff duplo leve feminino – repescagem (Antônia Motta/Isabelle Camargos)

8h10 – Skiff duplo leve masculino- repescagem (Marcelo Barbosa/Uncas Tales )

8h20 – Dupla feminina Coxless (Dois Sem) – Finais (Maria Clara Lewenkopf/Milena Viana)

8h30 – Dupla masculina Coxless (Dois Sem) – Finais (Bernardo Boggian/Alef Fontoura)

8h – Skiff quádruplo feminino – finais (Beatriz Cardoso/Chloe Delazeri/Nathalia Barbosa/Thalita Soares)

8h – Skiff quádruplo masculino – finais

10h30 – Oito integrantes masculino – finais

TIRO ESPORTIVO

9h – Equipe mista rifle de ar – classificação

9h30 – Equipe mista Skeet – classificação (Renato Araújo e Georgia Furquim)

10h – Equipe mista rifle de ar – final

10h30 – Equipe mista rifle de ar – disputa de medalha

13h – Equipe mista de Skeet – semifinal

14h – Equipe mista Skeet – semifinal

14h40 – Equipe mista Skeet – final

ESCALADA

18h05 – Boulder masculino – final

20h12 – Lead masculino – final

NATAÇÃO

9h – 100m livre feminino – classificatória (Ana Carolina Vieira, Celine Bispo e Stephanie Balduccini)

9h11 – 100m livre masculino – classificatória (Breno Correia, Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini)

9h18 – 200m peito feminino – classificatória (Breno Correia, Guilherme Caribé Marcelo Chierighini)

9h29 – 200m peito feminino – classificatória (Brandonn Almeida e Raphael Rached)

9h43 – 100m costas feminino – classificatória (Julia Karla Goes e Maria Luiza Pessanha)

9h53- 100m costas masculino – classificatória (Gabriel Fantoni e Guilherme Basseto)

10h1 – 800m livre feminino – classificatória (Gabrielle Roncatto e Viviane Jungblut)

9h22 – 800m livre masculino – classificatória (Guilherme Costa e Thiago Ruffini)

10h42 – 4x100m medley misto – classificatória (Ana Carolina Vieira, Gabriel Fantoni, Giovanna Diamante, Guilherme Basseto, Jhennifer Conceição, João Gomes Júnior e Stephanie Balduccini)

16h -100m livre feminino – final

16h04 – 100m livre masculino – final

16h18 – 200m peito feminino – final

16h35 – 200m peito masculino – final

16h53 – 100m costas feminino – final

17h08 – 100m costas masculino – final

17h23- 800m livre feminino – final

17h48 – 800m livre masculino – final

18h05 – 4x100m medley misto – final

TAEKWONDO

9h – Masculino acima de 80kg – quartas de final

9h – Feminino acima de 67kg – quartas de final

11h15 – Feminino acima de 67kg – Repescagem

11h15 – Masculino acima de 80kg – Repescagem

12h15 – Feminino acima de 67kg – repescagem 2

12h15 – Masculino acima de 80kg – repescagem 2

15h – Feminino acima de 67kg – semifinais

15h30 – Masculino acima de 80kg – semifinais

16h – Feminino acima de 67kg – final

16h30 – Masculino acima de 90kg – final

TÊNIS

10h – Simples masculino – Primeira rodada

10h – Simples feminino – Primeira rodada

VÔLEI

10h30 – Chave feminina: Brasil x Porto Rico

13h30 – Chave feminina: Argentina x Cuba

17h30 – Chave feminina: República Dominicana x Colômbia

20h30 – Chave feminina: Chile x México

ESQUI AQUÁTICO

10h – Slalom feminino – final

10h – Slalom masculino – final

12h15 – Saltos feminino – final

12h15 – Saltos masculinos – final

14h20 – Manobras feminino – final

14h20 – Manobras masculino – final

16h10 – Wakeboard feminino – final

LEVANTAMENTO DE PESO

16h – Masculino até 102kg – final (Marco Túlio Gregório)

19h30 – Feminino até 81kg – Final (Laura Amaro)

