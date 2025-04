Agenda de Trump em funeral do Papa não prevê reuniões bilaterais

VATICANO, 25 ABR (ANSA) – A programação oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a viagem para o funeral do papa Francisco, marcado para 10h (horário local) deste sábado (26), não prevê nenhum encontro bilateral.

Segundo a agenda divulgada pela Casa Branca, após chegar em Roma com a primeira-dama Melania Trump, o magnata deve seguir diretamente para a Villa Taverna, sede da Embaixada dos EUA na Itália, de onde irá para as exéquias do finado pontífice, no Vaticano.

Trump retornará aos Estados Unidos logo após o funeral, por volta de 13h30, com destino a Newark. A expectativa é de que ele vá para o Trump National Golf Club Bedminster, em Nova Jersey, para celebrar o aniversário de 55 anos de Melania.

No entanto, segundo informações da imprensa britânica, não está descartada a hipótese de um breve encontro entre o presidente dos EUA e o premiê do Reino Unido, Keir Starmer, à margem do funeral do Papa. (ANSA).