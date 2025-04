Agenda de 2025 inclui melhorar financiamento e concessão do crédito imobiliário, diz BC

O secretário-executivo do Banco Central, Rogério Lucca, disse nesta segunda-feira, 14, que melhorar o financiamento e a concessão de crédito imobiliário é uma das prioridades da autarquia em 2025. Essa agenda ainda faz parte do planejamento estratégico iniciado em 2019, sob a presidência de Roberto Campos Neto.

“Com a evolução da tecnologia, com a evolução de modelos de negócio, com a facilidade de transferência de recursos, com o avanço de educação financeira, a gente vai usar o imobiliário para melhorar o processo de concessão e a fonte de financiamento”, disse Lucca, durante participação em uma live do BC.

Ele destacou que a poupança, que sempre serviu para financiar o crédito imobiliário, tem apresentado queda. Por isso, é necessário estudar alternativas.

A agenda das duplicatas escriturais, cuja regulamentação já foi encerrada, também vai continuar em 2025, disse o secretário-executivo do BC. “A gente já fez a regulamentação, a gente está no processo de implementação e é outro processo que a gente vai estar privilegiando esse ano”, afirmou Lucca.

Ele disse que o aprimoramento institucional do BC continua na agenda de prioridades. A autarquia conseguiu orçamento para 2025, ele destacou. Agora, deve convocar 100 novos servidores, e está em conversas para chamar mais aprovados no concurso.

“Para fazer o nosso dia a dia, a gente precisa alocar recursos, a gente precisa alocar tanto recurso humano quanto recurso financeiro, além de ter disponibilidade desses recursos para desenvolver essa agenda que tem trazido tanta eficiência para o sistema financeiro”, disse.