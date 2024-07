Agenda Cultural SP: Fim de semana tem Planet Hemp, Festival Chic Show e ‘A Noviça Rebelde’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2024 - 16:47 Para compartilhar:

A programação deste final de semana mescla shows com grandes nomes da música, eventos em homenagem ao Dia do Rock e a chegada de um musical clássico aos palcos de São Paulo. O espetáculo A Noviça Rebelde estreia na cidade após uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro.

Com ingressos já esgotados, quem também faz uma apresentação grandiosa na capital paulista é a banda Planet Hemp. O grupo grava o DVD Baseado em Fatos Reais, Planet Hemp 30 anos de Fumaça no Espaço Unimed com a participação de nomes como Seu Jorge, Pitty e Emicida.

Em comemoração aos 50 anos do baile de black music criado por Luiz Alberto da Silva, o Luizão, o Allianz Parque recebe grandes atrações nacionais e internacionais no Festival Chic Show. No line-up, estão nomes como Lauren Hill, YG Marley, Criolo, Sandra Sá e Mano Brown.

O fim de semana ainda conta com a reabertura do Museu do Futebol, um dos mais importantes de São Paulo, com novidades. Para quem gosta de cinema, ainda há uma mostra em homenagem a Al Pacino no CCBB.

Confira a programação completa:

Shows

Planet Hemp

11/7, quinta-feira, 21h30 – O grupo liderado por Marcelo D2 e B Negão faz show para gravar o DVD Baseado em Fatos Reais, Planet Hemp 30 anos de Fumaça. Criado em 1993, no Rio de Janeiro, a banda emplacou sucessos como Legalize Já, Mantenha o Respeito e Queimando Tudo. O show terá as participações especiais de Pitty, Seu Jorge, Emicida, BaianaSystem, Black Alien, Major RD, Rodrigo Lima (da banda Dead Fish), As Mercenárias e DJ Zegon.

Onde: Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda.

Quanto: Ingressos Esgotados.

Fabiana Cozza

12/7, sexta-feira, e 13/7, sábado, 21h – A cantora faz show do álbum Urucungo, que traz canções inéditas do escritor e pesquisador carioca Nei Lopes, que participará das apresentações. Entre as músicas deste trabalho estão Dia de Glória, que Fabiana gravou ao lado de Leci Brandão, e Ofertório, parceria de Lopes com Francis Hime.

Onde: Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana.

Quanto: R$ 18/R$ 60.

Marcos Valle e convidados

12/7, sexta-feira, 22h – O cantor e compositor, autor de Samba de Verão, uma das canções brasileiras mais regravadas mundo afora, faz show antes de embarcar para mais uma turnê pela Europa e Estados Unidos. Na apresentação, Valle terá Céu, Emicida, Moreno Veloso e Rashid como convidados.

Onde: Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade.

Quanto: R$ 130/R$ 200.

Festival Chic Show

13/7, sábado, 13h45 – O festival comemora os 50 anos do baile de black music criado por Luiz Alberto da Silva, o Luizão, que durante muito tempo ocorreu no Palestra Itália, atual Allianz Parque. Para a celebração, os convidados são a cantora e rapper americana Lauren Hill e seu filho YG Marley, além dos brasileiros Criolo (foto), Sandra Sá, Mano Brown e Rael. DJs também vão animar a festa.

Onde: Allianz Parque. R. Palestra Itália, 200, Pompeia.

Quanto: R$ 280/R$ 680.

Festival Index

12/7, sexta-feira, 18h/22h; 13/7, sábado, 15h/22h; 14/7, domingo, 15h/20h – O festival apresenta, em três dias de programação, música, arte sonora, dança, instalações e exibições de obras audiovisuais. Na sexta, tem apresentação da cantora e compositora carioca Juçara Marçal e do músico Cadu Tenório. No sábado, uma das atrações é a violinista suíça Charlotte Hug. Para o domingo está programada a apresentação do projeto Guizado e a Realeza, dos músicos brasileiros Guizado, Marcelo Cabral, Paola Ribeiros e Mamah Soares.

Onde: Arquivo Histórico Municipal. Pça. Cel. Fernando Prestes, 152, Bom Retiro.

Quanto: Gratuito.

Kiss FM – 23 anos

13/7, sábado, 22h – A emissora de rádio paulistana dedicada ao rock comemora seu aniversário de criação trazendo shows completos das bandas brasileiras Ultraje a Rigor, Raimundos, 365 e Normalayze.

Onde: Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro.

Quanto: R$ 120/R$ 240.

CPM 22

13/7, sábado, 23h30 – No Dia Mundial do Rock, a banda liderada pelo vocalista Badauí lança seu novo álbum, Enfrente, oitavo trabalho de estúdio do grupo. As novas músicas, entre elas, O Ano em Que a Terra Parou e Dono da Verdade, refletem sobre temas como a pandemia – época em que o disco foi gravado – e a era digital.

Onde: Audio Club. Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca.

Quanto: R$ 70/R$ 130.

A Banda Mais Bonita da Cidade

14/7, domingo, 18h40 – Conhecida pelo hit Oração, a banda, criada em 2009, lança seu quarto álbum, O Futuro Já Está Acontecendo, que traz oito músicas inéditas, entre elas, Teu Chá e Calma. O show terá a participação da pianista curitibana Klüber.

Onde: Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros.

Quanto: R$ 70/R$ 180.

Chico César, Blanca e Rojobarcelo

14/7, domingo, 19h – Chico César e os músicos argentinos Blanca e Rojobarcelo se juntam para apresentar o álbum Beleza pra Nós. Nele, há canções como É Preciso Navegar, Primavera Nasce e Lo Que Tengo Hoy. Os três artistas também apresentam músicas de suas carreiras solo.

Onde: Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação.

Quanto: R$ 120.

Alaíde Costa

16/7, terça-feira, e 17/7, quarta-feira, 20h – Aos 88 anos, a cantora apresenta o show inédito Alaíde Costa canta Domingo, com o repertório do álbum de estreia de Gal Costa e Caetano Veloso, de 1967. É neste disco que estão canções como Minha Senhora, que Alaíde sempre gostou de cantar, Coração Vagabundo e Zabele. O show terá a participação especial do cantor Ayrton Montarroyos.

Onde: Sesc 14 Bis. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista.

Quanto: R$ 18/R$ 60.

Teatro

Petra – Estrelado e dirigido por Bete Coelho, o espetáculo reflete sobre o feminino, o amor e o teatro. A peça é baseada no clássico As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, de Rainer Werner Fassbinder. A trama acompanha a estilista de alta costura Petra von Kant, frustrada por uma paixão não correspondida, e outras mulheres que compartilham da busca incessante pelo amor. Além de Bete, Gabriel Fernandes também é responsável pela direção. O elenco é todo feminino: além da atriz, conta com Luiza Curvo, Lindsay Castro Lima, Clarissa Kiste, Renata Melo, Miranda Diamant Frias e Laís Lacôrte.

Quando: De 13/7 a 7/8. Quartas a sábados, 21h; domingos, 19h.

Onde: Teatro Cacilda Becker – R. Tito, 295, Lapa.

Quanto: R$ 20.

Freud e o Visitante – O Grupo Tapa volta com mais uma temporada de Freud e o Visitante no Teatro Ruth Escobar. No centro da peça, está o pai da psicanálise e uma disputa entre divindade e ateísmo. Escrito por Éric-Emmanuel Schmitt, o espetáculo traz Freud em um embate com um visitante desconhecido dias após a anexação da Áustria pela Alemanha. O encontro gera dúvidas sobre ser alucinação, memória e sonho. Dirigido por Eduardo Tolentino de Araujo, Freud e o Visitante tem Adriano Bedin, Anna Cecília Junqueira, Brian Penido Ross e Bruno Barchesi no elenco.

Quando: De 5/6 a 1/9. Sextas a domingos, 20h.

Onde: Teatro Ruth Escobar – Rua dos Ingleses, 209, Morro dos Ingleses.

Quanto: R$ 80.

O Sapateiro Ruço – Adaptação do conto O Sapateiro e a Força Maligna, de Anton Tchekhov, para o público infanto-juvenil, o monólogo acompanha Antônio, um sapateiro negro e pobre que precisa entregar um par de botas a um cliente misterioso às vésperas do Natal. Cansado de trabalhar enquanto outros se divertiam, o protagonista adormece e tem um sonho revelador em um mundo fantástico. Dirigido por Cássio Brasil, o espetáculo é estrelado por Carlos Escher.

Quando: De 13/7 a 26/7. Sábados e domingos, 16h.

Onde: Teatro Alfredo Mesquita – Av. Santos Dumont, 1770, Santana.

Quanto: R$ 20.

Musical

A Noviça Rebelde – Depois de uma temporada no Rio, o musical clássico chega a São Paulo em uma versão com Malu Rodrigues, Pierre Baitelli e Larissa Manoela no elenco. A montagem traz músicas que marcaram a história do teatro musical, como The Sound of Music e Do-Re-Mi, em versões em português adaptadas por Claudio Botelho. A direção é de Charles Möeller.

Quando: De 13/7 a 28/7. Quintas e sextas, 20h; sábados e domingos, 15h e 20h.

Onde: Vibra São Paulo – Av. das Nações Unidas, 17955, Vila Almeida.

Quanto: R$ 39/R$ 360.

Exposição

Museu do Futebol – O museu, um dos mais importantes de São Paulo, reabre depois de oito meses fechado para reforma com duas novidades: a Sala Raízes, com mais de 100 fotos e um filme produzido pelo cineasta Carlos Nader, que faz uma reflexão sobre como o esporte se tornou um fenômeno cultural; e a Sala Pelé, uma grande homenagem aos jogador brasileiro e um dos maiores ídolos mundiais de todos os tempos. Os tradicionais espaços, como a Sala das Copas, com a história da competição e destaque para o futebol feminino, e Sala das Origens, que traz a linha do tempo do esporte, foram repaginadas para receber novamente os visitantes.

Quando: A partir de 12/7.

Onde: Praça Charles Miller, s/nº, Estádio do Pacaembu.

Quanto: R$ 24.

Notre-Dame de Paris: uma viagem pela Catedral – A partir do dia 14, o MIS Experience recebe uma exposição imersiva de realidade aumentada sobre a Catedral de Notre-Dame, uma das principais construções arquitetônicas da história da França. Os visitantes passarão pelos mais de 850 anos de história do monumento, incluindo sua fundação, a coroação de Napoleão e o casamento de Henrique IV, e até o incêndio que destruiu parte dele em 2019. Será a primeira vez da mostra na América Latina. Ela foi desenvolvida pela empresa francesa Histovery em parceria com a Rebuilding Notre-Dame de Paris e patrocínio do Grupo L’Oréal.

Quando: 14/7 a 4/8. Terças a sextas, das 10h às 19h. Sábados, das 10h às 20h. Domingos e feriados, das 10h às 19h.

Onde: Galpão do MIS Experience. Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca.

Quanto: R$ 10/ R$ 30.

Virada Sônica: a escalada do som na arte contemporânea – Mostra interativa com esculturas, vídeos, pinturas e instalações de 28 artistas nacionais e internacionais – de Tiganá Santana a Yoko Ono – que exploram o papel do som, da música e até do silêncio na arte contemporânea. A mostra ocupa os andares 23 e 24 do Farol Santander e tem curadoria de Chico Dub. Quando: 5/7 a 13/10. Terça a domingo, das 9h às 20h. Onde: Farol Santander, 23º e 24º andar. R. João Brícola, 24,Centro Histórico de São Paulo. Quanto: R$ 20/R$ 40.

Cinema

Mostra Pacino – Um dos maiores atores da história, Al Pacino é homenageado com uma mostra no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), que chega a São Paulo após temporada no Rio. Ao todo, são 24 filmes estrelados pelo ator de 84 anos, começando pelo primeiro longa-metragem como protagonista, Os Viciados (1971), de Jerry Schatzberg, até Era uma Vez em… Hollywood (2019), de Quentin Tarantino. Quando: 6/7 a 18/8. Todos os dias, exceto terça.

Onde: CCBB (Rua Álvares Penteado, 112, Centro, São Paulo-SP).

Quanto: R$ 10/R$ 5.

Festival SatyriCine Bijou – O festival, que tem foco em produções de cineastas emergentes, chega a mais uma edição. Ao todo, serão exibidos 10 longas e 12 curtas inéditos na Mostra Competitiva. Neste ano, o evento faz uma homenagem à atriz Gilda Nomacce, que recebe o Troféu Helena Ignez e terá alguns de seus principais trabalhos exibidos. O júri da edição é formado por Aimar Labaki, Jeferson De, Julia Bobrow, Luh Maza e Tuna Dwek. A cerimônia de premiação ocorre no dia 20.

Quando: De 11/7 a 21/8.

Onde: Cine Satyros Bijou – Praça Roosevelt, 172, Consolação.

Quanto: Grátis (retirada de ingressos 1h antes de cada sessão).

Passeio

25º Festival do Japão – A maior festa da cultura japonesa do Brasil ocorre entre os dias 12 e 14 no São Paulo Expo, na zona sul da cidade. O evento, que neste ano terá o tema “Ikigai – Viver com Propósito”, conta com atrações musicais e gastronômicas, exposições, workshops e atividades para todas as idades. A 25ª edição do festival terá participação do governo japonês e vai inaugurar um espaço exclusivo B2B, que sediará a primeira edição da “Expo Japan”. Serão 141 empresários japoneses, de 40 províncias, apresentando as suas empresas e produtos para empresários brasileiros. Quando: 12, 13 e 14/7.

Onde: São Paulo Expo (Rod. dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo).

Quanto: R$ 15 / R$ 38.