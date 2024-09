Agenda 30 da ONU: veja as propostas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo para o desenvolvimento sustentável

Marina Mianoi Marina Miano https://istoe.com.br/autor/marina-miano/ 26/09/2024 - 6:00 Para compartilhar:

Em plano global, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou na Cúpula do Futuro da ONU (Organização das Nações Unidas) ações mais contundentes na questão climática e ressaltou a falta de “ambição e ousadia” para o cumprimento dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). No âmbito municipal, especificamente no que se refere às à capital paulista, os candidatos citam , em maior e menor nível, propostas que dialogam com as metas da ONU. Dos cinco que lideram as pesquisas de intenção de voto, porém, apenas Guilherme Boulos (PSOL) guarda um espaço específico para abordar as metas das Nações unidas.

O que é a agenda 30?

É um plano global nascido de um acordo firmado em 2015 por 193 Estados-membros da ONU, e estabelece um plano global que reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). São eles:

Erradicação da pobreza;

Fome zero e agricultura sustentável;

Saúde e bem-estar;

Educação de qualidade;

Igualdade de gênero;

Água potável e saneamento;

Energia limpa e acessível;

Trabalho decente e crescimento econômico;

Indústria, Inovação e Infraestrutura;

Redução das Desigualdades;

Cidades e comunidades sustentáveis;

Ação contra a mudança global climática;

Vida na Água;

Paz, Justiça e Instituições eficazes;

Parcerias e meios de implementação.

Em uma série especial, o site IstoÉ analisou as propostas de cada um dos cinco principais candidatos, destacando seus planos que conversam com alguns dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Veja como pensam os postulantes Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Guilherme Boulos

O deputado federal Guilherme Boulos foi o único candidato à Prefeitura de São Paulo a citar especificamente a Agenda 30 da ONU. O psolista afirma que pretende retomar o protagonismo global da cidade de São Paulo, liderando projetos de cooperação internacional que visem a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas, inovações urbanas, justiça social e defesa da democracia.

Ele ressalta que, se eleito, irá sincronizar São Paulo “com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU”, no intuito de atrair financiamentos internacionais para desenvolver projetos dessa área.

José Luiz Datena

Apesar de não mencionar a Agenda 30 da ONU, o plano de governo do apresentador de TV tem propostas alinhadas com alguns dos 17 objetivos, como na questão da educação, saúde, mudanças climáticas e oferecimento de trabalho decente.

Questionada pelo site IstoÉ sobre o compromisso com o desenvolvimento sustentável, a campanha eleitoral do candidato não respondeu. O espaço permanece aberto.

Pablo Marçal

O empresário Pablo Marçal também não cita a ONU em suas propostas para uma futura administração da cidade de São Paulo. Porém possui planejamentos voltados ao desenvolvimento social e econômico, educação e proteção ao meio ambiente.

Procurada, a campanha de Marçal afirmou que o candidato é a favor do cuidado com o planeta e do desenvolvimento sustentável, mas que “o Brasil tem muito mais a ensinar do que aprender com a ONU”.

Ricardo Nunes

O atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, é o que mais menciona a questão climática em seu plano de governo — são 13 vezes ao total.

Sua campanha afirmou que a Agenda 30 encontra-se presente de forma transversal nas ações e programas da atual gestão. “São muitos os exemplos, como a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas (…) Na educação, lançamos de forma inédita um currículo totalmente voltado para a Educação Ambiental, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que inclui ainda um currículo antirracista, com orientações aos professores sobre a temática, além de exemplos práticos de ações que já ocorrem na Rede Municipal de Ensino”.

“Essas políticas alinhadas à Agenda 30 terão continuidade porque já fazem parte das políticas públicas em andamento e constam no Programa de Metas. Outras ações futuras focarão também na capacitação de jovens empreendedores dentro das chamadas novas economias: verde, cuidados com as pessoas, inovação e tecnologia na Rede CEU”, finaliza.

Tabata Amaral

A deputada federal Tabata Amaral também apresenta propostas que refletem os objetivos da Agenda 2030, como Cuida SP, Protege SP, Educa SP, Inclui SP, Destrava SP e Próspera SP.

À reportagem, a campanha destaca os planos para o desenvolvimento sustentável por meio de uma Política Municipal de Energia Limpa e Solar, ações para incentivar o uso de transporte público e bicicletas, adoção de economia circular, proteção e regeneração de mananciais para o abastecimento de água e sustentabilidade ambiental, e ampliação de áreas verdes.

“E principalmente: vamos criar um marcador de sustentabilidade no orçamento público, para rastrear todo o gasto em sustentabilidade e atualizar a taxonomia dos investimentos da cidade junto aos padrões nacionais e internacionais. Nosso objetivo é, através disso, atrair investimento internacional em sustentabilidade na cidade”, complementa.

Esta matéria é a sexta de uma série de cinco reportagens focadas nas grandes questões que impactam a cidade de São Paulo e devem ser enfrentadas por quem assumir a sua gestão a partir de 2025.