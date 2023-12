Agências de segurança marítima reportam explosão em frente à costa da Iêmen

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/12/2023 - 8:39 Para compartilhar:

Uma explosão ocorreu nesta segunda-feira em uma rota marítima em frente à costa do Iêmen, cenário de vários ataques ao tráfego de cargas reivindicados pelos rebeldes huthis, informaram duas agências de segurança marítima.

A agência britânica United Kingdom Maritime Trade Operations emitiu um alerta sobre uma “potencial explosão” perto de uma embarcação que navegava pelo estratégico estreito de Bab al Mandeb, que separa o Chifre da África da península arábica.

“Um capitão informou (…) sobre uma explosão que ocorreu a 2 milhas de sua embarcação que estava em trânsito”, indicou também a agência Ambrey.

O incidente coincide com uma visita à região do secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, dedicada à segurança marítima.

Austin, que chegou ao Bahrein nesta segunda, falará sobre “os esforços realizados pelos Estados Unidos para reunir coalizões multilaterais, com o objetivo de responder às agressões no mar que ameaçam o transporte marítimo e a economia global”, segundo um comunicado do departamento americano de Defesa publicado neste fim de semana.

Os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, lançaram nas últimas semanas uma série de ataques com drones e mísseis contra barcos no Mar Vermelho, afirmando que atuam em solidariedade aos palestinos da Faixa de Gaza, bombardeada por Israel.

Devido a estes ataques, quatro grandes companhias de navios decidiram suspender a passagem pelo estreito de Bab al Mandeb, por onde transita 40% do comércio internacional.

