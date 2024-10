AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/10/2024 - 16:18 Para compartilhar:

A agência de notícias libanesa (NNA, na sigla em inglês) reportou, nesta quarta-feira (23) novos bombardeios israelenses no subúrbio sul de Beirute, reduto do movimento islamista Hezbollah, entre eles um contra um apartamento no bairro de Jnah.

“Um drone inimigo disparou contra um apartamento em Jnah, perto da antiga localização da embaixada iraniana”, assinalou a agência, que também registrou outros bombardeios nos bairros de Uzai e Haret Hreik.

