Agência italiana vai apurar desvio de avião atingido por granizo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2023 - 19:01 Compartilhe

ROMA, 2 AGO (ANSA) – A Agência Nacional de Segurança de Voos (Ansv) abriu nesta quarta-feira (2) uma investigação sobre um voo da Delta Airlines que decolou de Milão e precisou fazer um pouso de emergência em Roma após ser atingido por uma chuva de granizo.

Em nota, a Ansv explica que “depois de ter efetuado, com a colaboração do corpo técnico da respectiva companhia aérea, uma análise aprofundada e alargada dos danos reportados pelo Boeing 767-300ER com as marcas de identificação N189DN, decidiu abrir um inquérito de segurança, classificando o evento como um acidente”.

No último dia 24 de julho, um voo da Delta Airlines entre Milão, na Itália, e Nova York, nos Estados Unidos, foi desviado para Roma após sofrer danos em sua estrutura por causa da onda de mau tempo que atingiu a região.

A aeronave enfrentou uma forte tempestade de granizo e turbulências severas ao sair do aeroporto Milão-Malpensa e precisou declarar emergência. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias