A agência de classificação de risco Fitch rebaixou o rating do Brasil do Brasil para BB-, com perspectiva estável. Segundo a agência, o rebaixamento reflete o persistente e amplo déficit fiscal do País, alé do fracasso nas reformas que poderiam melhorar as finanças públicas.

De acordo com a Fitch, a decisão do governo de não votar a reforma da Previdência representa importante revés para o País.

Na última terça-feira, a diretora de rating soberano para a América Latina da Fitch, Shelly Shetty, havia afirmado em comunicado para jornalistas que “a pressão para baixo sobre a classificação soberana do Brasil (“BB”/perspectiva negativa) continuava refletindo grandes déficits fiscais, um alto e crescente peso da dívida (pública) e a falta de aprovação da reforma da seguridade social que poderia ter contribuído para reduzir as pressões estruturais sobre os gastos”.

Em entrevista exclusiva concedida ao Broadcast na semana passada, a diretora havia anunciado que um retrocesso na agenda da reforma da Previdência poderia ser negativo para o rating do Brasil.