Agência europeia pretende produzir energia no espaço

PARIS, 3 AGO (ANSA) – Um estudo contratado pela Agência Espacial Europeia (ESA) vai verificar a possibilidade de produzir energia com painéis solares no espaço e transferi-la para a Terra.

O projeto Solaris será realizado pela Thales Alenia Space, uma joint venture do setor aeroespacial entre a francesa Thales e a italiana Leonardo, e tem conclusão prevista para 2025.

A Europa pretende atingir o objetivo de produzir energia sem emissões de CO2 e outros gases do efeito estufa até 2035, mas a busca pela solução é considerada um dos grandes desafios da humanidade.

A ideia de colocar grandes painéis solares em órbita, embora pareça saída da ficção científica, tem se mostrado uma das propostas mais promissoras para resolver o problema, apesar de ainda haver uma série de dificuldades técnicas.

Com o Solaris, o objetivo é mandar ao espaço um modelo de testes, que será montado por robôs e que poderá enviar à Terra a energia recolhida através de um sistema wireless.

Dependendo do resultado do estudo, a Europa avaliará a possibilidade de investir em um projeto de comercialização da energia produzida fora do planeta. (ANSA).

