Agência Europeia está preocupada com o mau odor nas partes íntimas dos astronautas

Já sabíamos da difícil tarefa dos astronautas em tomarem banho do espaço, assim como fazerem as suas necessidades. Contudo, a Agência Espacial Europeia (ESA) parece estar também preocupada com o que se passa no interior dos trajes dos astronautas. A agência encomendou um estudo para tratar do fedor que vem de dentro das roupas.

Num comunicado de imprensa, a ESA revelou um projeto liderado pela Áustria com a intenção de manter o interior dos trajes lunares saudável para as próximas missões Artemis, que preveem o regresso dos astronautas europeus e americanos à Lua pela primeira vez em meio século.

Integrado num projeto mais amplo da ESA, conhecido como Planetary Exploration Textiles (PExTEx), o Fórum Espacial Austríaco está encabeçando uma missão denominada Biocidal Advanced Coating Technology for Reducing Microbial Activity, ou BACTeRMA, que se responsabilizará da higiene do interior dos trajes nas condições extremas de uma nave espacial.

“Pense em manter a sua roupa interior limpa; é uma tarefa bastante fácil no dia a dia, graças ao detergente, às máquinas de lavar e às máquinas de secar. Mas em locais como a Lua ou mais além, lavar o interior dos trajes espaciais de forma consistente pode não ser prático”, afirmou a engenheira de materiais e processos da ESA, Malgorzata Holynska, no comunicado.

Basicamente o que está implícito é que existe uma grande dificuldade para lavar o interior dos trajes espaciais e que, dado o ambiente no seu interior, pode facilmente cheirar mal e haver um conjunto de situações de pouca higiene. Mais ainda com o compartilhamento destes equipamentos por vários astronautas.

