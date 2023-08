Agência europeia aprova vacina atualizada contra Covid

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/08/2023 - 13:33 Compartilhe

BRUXELAS, 30 AGO (ANSA) – A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu sinal verde para a utilização da vacina Comirnaty, que tem o objetivo de combater a subvariante XBB.1.5 da Ômicron.

Em um comunicado, a EMA explicou que a cepa também está “intimamente relacionada com outras variantes atualmente em circulação”.

A nota da agência acrescenta que a vacina poderá contribuir para “manter a proteção ideal” contra a XBB.1.5 e outras variantes da doença.

A Comirnaty, explica a EMA, poderá ser aplicada em adultos e crianças a partir dos seis meses de idade.

Independentemente do histórico de vacinação contra a Covid-19, crianças a partir dos cinco anos e adultos que serão imunizados deverão receber dose única.

Até o momento, a Comirnaty é a primeira vacina atualizada para proteção contra as variantes mais recentes da Ômicron a receber uma avaliação positiva da EMA.

A União Europeia deverá formalizar nos próximos dias a autorização do novo imunizante. A Comirnaty recebeu sinal verde do bloco pela primeira vez em 2020, com versões adaptadas para as cepas BA.1 e BA.4-5.

“Desde a primeira autorização da Comirnaty, as autoridades obtiveram conhecimento aprofundado sobre a segurança da vacina.

Os efeitos colaterais são geralmente leves e de curta duração”, afirmou a EMA. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias