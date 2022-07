Agência europeia anuncia fim da missão para Marte com Rússia

ROMA, 12 JUL (ANSA) – A Agência Espacial Europeia (ESA) anunciou nesta terça-feira (12) o fim da cooperação com a Rússia no programa ExoMars para procurar sinais de vida na superfície de Marte, suspenso nos últimos meses, por conta da guerra na Ucrânia.

“O Conselho me instruiu a encerrar oficialmente a cooperação atualmente suspensa com a Roscosmos na missão ExoMars Rover e Plataforma de Superfície”, escreveu o diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher, nas redes sociais.

Aschbacher reconheceu que “as circunstâncias que levaram à suspensão da cooperação com a Roscosmos – a guerra na Ucrânia e as consequentes sanções – continuam a prevalecer”.

Em publicação no Twitter, o representante da ESA informou que novas informações sobre a cooperação com outros parceiros serão divulgadas em uma coletiva de imprensa no próximo dia 20 de julho.

A Roscosmos, por sua vez, disse que ainda não recebeu uma comunicação oficial da Agência Espacial Europeia sobre sua decisão de interromper a cooperação no projeto ExoMars-2022 e lamenta a medida.

“É uma pena que para a Europa a busca de sinais de vida em Marte tenha se revelado menos importante do que as ambições políticas de alguns funcionários e países europeus individuais”, diz a nota russa.

De acordo com a agência de Moscou, “a Rússia pode implementar sua parte do projeto ExoMars em nível nacional ou com o envolvimento de parceiros de países amigos”.

A segunda parte da missão ExoMars, uma das mais famosas das agências, estava prevista para ser lançada para Marte ainda neste ano. (ANSA)