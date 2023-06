AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 20:17 Compartilhe

A agência de notícias estatal russa TASS informou neste sábado (24, noite de sexta em Brasília) que as autoridades reforçaram as medidas de segurança em Moscou, após o apelo do líder do grupo paramilitar Wagner para a rebelião contra o comando militar russo.

“Medidas de segurança em Moscou foram reforçadas. Todas as instalações críticas do governo e infraestrutura de transporte estão sob proteção reforçada”, informou a TASS, citando fontes de segurança.

