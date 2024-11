Agência Estado vence premiação como agência de notícias mais admirada pelo 4º ano consecutivo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2024 - 18:01 Para compartilhar:

A Agência Estado recebeu nesta segunda-feira o troféu de destaque na categoria de agência de notícias da 9ª Edição do Prêmio Os +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças, realizado pelo portal Jornalistas&Cia.

O diretor de redação da Agência Estado, Marcio Rodrigues, ressaltou em seu discurso de agradecimento o compromisso com a informação precisa, ágil e completa, lembrando que o Broadcast, além de seus milhares de assinantes, alcança os leitores de mais de 100 veículos de todo o País e do Estadão. Citou também a recente parceria com a CNN, “o que aumenta ainda mais a responsabilidade”.

Rodrigues aproveitou a ocasião para homenagear o colunista do Estadão, Celso Ming, “com mais de 50 anos de empresa e um exemplo para todos os jornalistas”. Lembrou também o falecimento da repórter do Broadcast Beatriz Capirazi, de 26 anos, de parada cardiorrespiratória. “Era uma jovem profissional promissora e com espírito do Broadcast, sempre querendo entregar mais, com mais qualidade”, disse.

O prêmio Os +Admirados da Imprensa de Economia homenageia publicações e profissionais especializados na cobertura da área. Ao longo dos anos, a Agência Estado, que oferece a plataforma de notícias em tempo real Broadcast, já venceu sete vezes como agência de notícias mais admirada do Brasil nesta premiação – além deste ano, em 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023. Em 2020, ficou entre as três melhores.

Em sua nona edição, a iniciativa promovida pela newsletter Jornalistas&Cia elegeu Katherine Rivas, colunista de Dividendos do UOL e repórter freelancer, como a +Admirada Jornalista do Ano. A escolha aconteceu após dois turnos de votação, sendo o primeiro de livre indicação e o segundo com os 102 jornalistas e 76 veículos classificados.

No evento do portal Jornalistas e Cia, outros três jornalistas da Agência Estado, ficaram entre os 51 mais admirados: Circe Bonatelli, Karla Spotorno e Matheus Piovesana.

Além disso, o jornal O Estado de S.Paulo também figurou entre os três mais admirados, enquanto o jornalista Ivo Ribeiro esteve entre os 51 escolhidos. Ainda do Grupo Estado, Valéria Bretas (E-Investidor) esteve na lista dos 51.