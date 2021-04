Agência dos EUA investiga acidente fatal com veículo da Tesla; ação cai 3,5%

WASHINGTON (Reuters) – A Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário dos Estados Unidos (NHTSA) disse nesta segunda-feira que investiga um acidente no Texas no sábado que deixou dois mortos e que a polícia local parecia ter ocorrido sem ninguém ao volante.

A NHTSA disse que criou imediatamente uma equipe especial de investigação para apurar o ocorrido, que aconteceu em meio a um crescente escrutínio sobre o sistema de direção semiautomatizado do piloto automático da Tesla, após acidentes recentes.

“Estamos ativamente engajados com as autoridades locais e a Tesla para saber mais sobre os detalhes do acidente e tomaremos as medidas apropriadas quando tivermos mais informações.”

Em Nova York, as ações da Tesla recuavam 3,5% neste começo de tarde às 12:36 (horário de Brasíia).

Dois homens morreram após um Tesla, que estaria operando sem ninguém ao volante, bater numa árvore na noite de sábado ao norte de Houston, segundo autoridades. “Não havia ninguém no banco do motorista”, disse a sargento Cinthya Umanzor, do Distrito 4 da Polícia do Condado de Harris.

(Reportagem de David Shepardson)

