Agência dos EUA autoriza venda de E15 durante todo o ano em 8 Estados, em 2025

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/02/2024 - 14:12 Para compartilhar:

São Paulo, 23 – A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) aprovou na quinta-feira, 22, um pedido de oito governadores de Estados do Meio-Oeste do país para permitir a venda de E15 (gasolina com mistura de 15% de etanol) durante todo o ano. A implementação da medida, no entanto, só vai ocorrer em 2025, disse a agência.

O pedido tinha sido feito em abril de 2022 por governadores de Illinois, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Ohio, Dakota do Sul e Wisconsin.

A mistura atualmente é proibida entre 1º de junho e 15 de setembro, por temores de que ela contribua para aumentar a poluição em dias quentes.

A Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês), que representa empresas do setor de etanol, disse em nota estar extremamente decepcionada com a decisão da EPA de adiar a implementação para o ano que vem.

Segundo o CEO da associação, Geoff Cooper, o adiamento cria incerteza e confusão sobre a disponibilidade de E15 durante o verão deste ano (no Hemisfério Norte).

Nos últimos dois anos, o governo autorizou excepcionalmente a venda de E15 durante os meses de verão.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias