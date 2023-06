Agência do senador Marcos Pontes vendia pacotes para submarino desaparecido

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/06/2023 - 12:59 Compartilhe

A Agência Marcos Pontes, na qual o atual senador filiado ao Partido Liberal (PL) é sócio, vendia pacotes para o submarino da empresa OceanGate, que desapareceu no domingo, 18, com cinco pessoas a bordo no Oceano Atlântico durante uma expedição para observar os destroços do transatlântico “Titanic”.

O caso:

A informação foi divulgada no Twitter por Jefferson Menezes, que conseguiu recuperar o material publicitário tirado do ar pela agência;

“Esta é uma das mais incríveis aventuras que oferecemos: ver de perto o navio mais conhecido do mundo, o Titanic! Isso só é possível graças a um veículo especial usado para fins científicos e capaz de atingir grandes profundidades”, informava o material publicitário, sem o valor;

À IstoÉ, a Agência Marcos Pontes Turismo de Aventuras confirmou a venda dos pacotes e informou que a OceanGate, assim como diversas outras empresas, faz parte do seu portfólio de serviços ofertados. “O passeio de submarino foi retirado do site oficial devido aos acontecimentos e por questão de segurança”, finalizou.

Relembre o caso:

Um piloto e quatro passageiros encontram-se a bordo de um pequeno submarino que desapareceu;

Navios e aviões norte-americanos e canadenses realizam as buscas na costa sudeste do Canadá. Além disso, boias de sonar foram lançadas para monitorar uma profundidade de 3.962 metros;

Os mergulhos exclusivos fornecidos pela OceanGate custam US$ 250 mil (cerca de R$ 1,192 milhão) por pessoa. A expedição possui a duração de oito dias e o pacote ainda permite incluir a opção de um mergulho de oito horas até os destroços do Titanic.

A OceanGate informou que “mobilizou todas as opções” para resgatar as pessoas a bordo do submarino.

