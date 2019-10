Agência do Egito anuncia licitação para compra de volume indeterminado de trigo

Londres, 2 – A agência estatal de grãos do Egito, conhecida como Gasc, abriu na terça-feira, 1º de outubro, licitação internacional para compra de um volume não especificado de trigo, para entrega entre 5 e 15 de novembro e também entre 15 e 25 de novembro, disseram traders. É a terceira vez que a agência busca o grão do exterior em menos de um mês.

Em sua licitação mais recente, a Gasc comprou 240 mil toneladas de trigo russo e 60 mil toneladas de trigo da França.

O Egito é o maior comprador mundial de trigo, portanto as compras do país são importantes para a formação dos preços do grão.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) projeta que o país importará 12,5 milhões de toneladas de trigo na temporada 2019/20. Fonte: Dow Jones Newswires.