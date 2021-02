Agência da UE inicia ‘revisão contínua’ de vacina da CureVac

BRUXELAS, 12 FEV (ANSA) – A agência de medicamentos da União Europeia (EMA) iniciou nesta sexta-feira (12) o procedimento de “revisão contínua” da vacina anti-Covid desenvolvida pelo laboratório alemão CureVac.

Esse já é o terceiro imunizante sob exame da EMA, ao lado das fórmulas da belga Janssen (subsidiária da Johnson & Johnson) e da americana Novavax. Além disso, a agência já aprovou o uso emergencial das vacinas de Biontech/Pfizer, Moderna e Oxford/AstraZeneca.

Normalmente, toda a documentação referente ao processo de aprovação de um medicamento é entregue à EMA de uma só vez. No entanto, no caso de uma “revisão contínua” (“rolling review”, em inglês), a agência analisa os dados conforme eles são disponibilizados pelos estudos em curso.

Após a EMA considerar que as informações disponíveis já são suficientes, as fabricantes devem submeter um pedido formal de registro. A CureVac já tem um acordo para fornecer pelo menos 225 milhões de doses à União Europeia, com possibilidade de mais 180 milhões opcionais.

Assim como as da Biontech/Pfizer e da Moderna, a vacina da empresa alemã usa a tecnologia do RNA mensageiro (mRNA), uma sequência genética sintética que induz as células a produzirem a proteína “spike”, espécie de coroa de espinhos que o Sars-CoV-2 utiliza para atacar o organismo humano.

Ao identificar essa proteína, o sistema imunológico fabrica os anticorpos que, mais tarde, servirão para combater uma eventual infecção pelo novo coronavírus. (ANSA).

