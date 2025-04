Agência da ONU diz que Gaza virou zona de morte pós-apocalíptica

ROMA, 12 ABR (ANSA) – O chefe da Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (Unrwa), Philippe Lazzarini, declarou neste sábado (12) que a Faixa de Gaza se transformou em uma “zona de morte pós-apocalíptica”.

Em uma entrevista à emissora Al Jazeera, o suíço-italiano avaliou que o enclave palestino continua sendo castigado pelos ataques realizados pelas Forças de Defesa de Israel (IDF).

“A realidade em Gaza é pós-apocalíptica: tudo foi destruído, os combates continuam e a área se tornou uma espécie de zona de morte para a população. Estamos assistindo ao surgimento de uma espécie pós-apocalíptica da guerra”, avaliou Lazzarini.

Paralelamente, o Exército de Israel anunciou que assumiu o controle total do corredor Morag, no sul de Gaza. Com isso, a cidade de Rafah está completamente cercada pelas IDF.

Os engenheiros das forças israelenses revelaram que estão construindo uma estrada ao longo de Morag, semelhante a outros corredores em Gaza capturados pelas forças do país durante a guerra.

As IDF também confirmaram que eliminaram dezenas de combatentes do Hamas e destruíram diversas infraestruturas do movimento, incluindo túneis, nos últimos 10 dias.

“Este é o momento final para expulsar o Hamas, libertar os reféns e acabar com a guerra. As IDF concluíram a captura do corredor Morag, que divide Gaza entre Rafah e Khan Yunis, tornando toda a área entre os corredores Filadélfia e Morag parte da zona segura israelense”, disse o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz. (ANSA).