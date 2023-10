Agência da ONU alerta para risco de doenças por escassez de água em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/10/2023 - 17:36 Para compartilhar:

A escassez de água na Faixa de Gaza, agravada pelo conflito com Israel, ameaça contribuir para a propagação de doenças, uma vez que muitas pessoas recorrem a fontes contaminadas, alertou, nesta segunda-feira (16), a agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA).

“A grande maioria da população de Gaza ainda não tem água”, ressaltou em Nova York Juliette Touma, porta-voz da UNRWA, em entrevista coletiva desde Amã.

Gaza enfrenta uma catástrofe iminente, uma vez que “restam 24 horas de água, eletricidade e combustível”, alertou mais cedo a Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre o bloqueio que Israel intensificou no enclave após o ataque do grupo palestino Hamas no último dia 7.

“Estamos falando em 2 milhões de pessoas que não têm água e a água está acabando, e a água é vida. A vida está acabando em Gaza”, declarou Juliette, ressaltando que a organização está preocupada com a propagação de doenças transmitidas pela água, principalmente entre os deslocados.

A falta de combustível para bombear o líquido e fazer funcionar as usinas de dessalinização que o Unicef opera há anos é uma das causas da escassez de água em Gaza, à qual se soma a suspensão do fornecimento por empresas privadas israelenses.

Juliette ilustrou a situação afirmando que os escritórios da organização, que transferiu seu centro de operações para o sul da Faixa de Gaza, limitaram o consumo a um litro por dia.

Mais de 1 milhão de palestinos desse pequeno território, densamente povoado, foram obrigados a se deslocar para o sul desde o ataque sangrento do movimento islamita palestino.

A UNRWA fornecia ajuda alimentar a quase 1,2 milhão de pessoas em Gaza. No entanto, desde o último dia 7 não chega nenhum suprimento nem para a organização, nem para nenhuma outra agência da ONU, destinado ao pequeno enclave controlado pelo Hamas, que está totalmente isolado, afirmou Juliette.

“Sinto que o nível de desespero aumenta. Incerteza que aumenta de hora em hora, o medo… É o que o nosso pessoal tem compartilhado conosco”, relatou a porta-voz.

