Agência confirma doping da patinadora russa Kamila Valieva

PEQUIM, 11 FEV (ANSA) – A Agência Internacional de Testagem (ITA) confirmou nesta sexta-feira (11) que a russa Kamila Valieva, um dos destaques da patinação artística do país, apresentou um resultado positivo em um exame antidoping realizado antes das Olimpíadas de Inverno de Pequim, na China.

A atleta de 15 anos de idade testou positivo em 25 de dezembro, durante um campeonato de patinação artística em São Petersburgo.

No dia 8 de fevereiro, a russa fez a contraprova, mas o resultado também apontou a presença da substância trimetazidina, que é prescrita para o tratamento de angina e tontura.

O escândalo está virando uma grande novela, já que a Agência Antidoping da Rússia (Rusada) retirou a suspensão provisória de Valieva. A ITA, por sua vez, vai recorrer da decisão do país europeu no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

Na edição de 2018 dos Jogos de Inverno, em PyeongChang, uma atleta russa do bobsled também testou positivo para a mesma substância encontrada em Valieva e acabou sendo expulsa do megaevento esportivo.

A adolescente, que pode perder a medalha de ouro conquistada na patinação artística, deveria voltar para casa em virtude do caso. No entanto, Valieva contestou a suspensão no comitê da Rusada e obteve autorização para seguir na capital chinesa.

O Comitê Olímpico Russo (ROC) especificou que Valieva ainda tem o direito de competir nos Jogos e que sua medalha de ouro continua totalmente válida, apesar de ter sido flagrada no exame de antidoping. A entidade também lembrou que o teste não foi realizado durante as Olimpíadas e confirmou que ela teve resultados negativos em exames antes e depois do megaevento.

“A patinadora Kamila Valieva tem o direito de treinar e participar de competições em Pequim sem restrições até que o Tribunal Arbitral do Esporte decida o contrário”, informou o ROC.

O Kremlin, através de seu porta-voz, Dmitri Peskov, apoiou a patinadora e confirmou que o ocorrido deve ser uma “espécie de mal-entendido”.

“Apoiamos Kamila Valieva de forma abrangente e convidamos todos a apoiá-la. E nós dizemos a Kamila: não esconda seu rosto, você é uma russa, jogue e derrote todos. Estamos convencidos de que isso é uma espécie de mal-entendido”, informou Peskov.

A jovem russa surpreendeu o mundo em uma apresentação na segunda-feira (7), quando conseguiu se tornar a primeira mulher da história a ter sucesso em um salto quádruplo em Jogos Olímpicos. A boa exibição de Valieva conduziu o ROC até o ouro, tendo superado as equipes dos Estados Unidos e do Japão.

A trimetazidina está proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada) desde 2014, já que um estudo comprovou que a substância aumenta a eficiência do fluxo sanguíneo e auxilia no melhoramento do desempenho físico. (ANSA).

