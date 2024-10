AGE da Qualicorp aprova exoneração de responsabilidade de fundador

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 17:57 Para compartilhar:

Acionistas da Qualicorp aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária, por maioria de votos, a outorga, pela companhia, de exoneração de responsabilidade e quitação ao antigo administrador, acionista relevante e fundador José Seripieri Filho, no contexto da potencial celebração do acordo de leniência relativo às Operações Paralelo 23 e Triuno.

A proposta prevê como condição que ele cumpra integralmente com a obrigação de repartição de custos assumida no instrumento de cooperação, de 2021, com o pagamento de 50% do valor atualizado da obrigação a ser assumida pela companhia.

O acordo de leniência da Qualicorp foi assinado com a Advocacia Geral da União (AGU) e a Controladoria-Geral da União (CGU) no valor total de R$ 43,5 milhões, constituindo uma “solução definitiva” no âmbito das duas operações.

A Operação Paralelo 23 investigava suposto caixa 2 na campanha de José Serra ao Senado em 2014. Já a Operação Triuno investigava pagamento de propina a servidores.