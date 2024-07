AGCO reverte lucro e tem prejuízo de US$ 367,1 milhões no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 16:15 Para compartilhar:

São Paulo, 30 – A AGCO, fabricante norte-americana de máquinas agrícolas de marcas como Valtra e Massey Ferguson, teve prejuízo líquido de US$ 367,1 milhões, ou US$ 4,92 por ação, no segundo trimestre deste ano, informou a companhia nesta terça-feira, 30. O resultado reverte o lucro líquido registrado em igual período do ano passado, de US$ 319,2 milhões, ou US$ 4,26 por ação. Em termos ajustados, o lucro passou de US$ 4,29 para US$ 2,53 por ação. As vendas líquidas da companhia recuaram 15,1% em igual comparação, para US$ 3,246 bilhões.

Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal esperavam lucros por ação de US$ 2,90 e vendas de US$ 3,5 bilhões, de acordo com a FactSet.

Segundo o CEO da companhia, Eric Hansotia, a AGCO teve os resultados influenciados pelas “condições de mercado enfraquecidas e pelos cortes significativos de produção destinados a reduzir os estoques da nossa empresa e dos nossos revendedores”, disse. “A queda nos preços das commodities e a menor projeção de renda agrícola em 2024 afetaram negativamente o sentimento dos agricultores, reduzindo ainda mais a demanda global da indústria. Dado o ambiente atual, estamos tomando ações agressivas, incluindo nosso recentemente anunciado programa de reestruturação, para controlar despesas, reduzir níveis de produção e diminuir investimentos em capital de giro”, acrescentou.