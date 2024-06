AGCO planeja reestruturação com demissão de cerca de 6% dos funcionários

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 12:51 Para compartilhar:

A AGCO está cortando cerca de 6% de seus funcionários assalariados como parte de um programa de reestruturação, à medida que responde à demanda enfraquecida da indústria. Na terça-feira, a fabricante de máquinas agrícolas, dona de marcas como Massey Ferguson, Valtra e Fendt, disse que espera que a primeira fase do programa resulte em benefícios anuais e economias de custo da ordem de US$ 100 milhões a US$ 125 milhões, acrescentando que incorrerá em encargos de US$ 150 milhões a US$ 200 milhões para benefícios de rescisão.

A empresa de Duluth, Geórgia, nos Estados Unidos, informou também que espera registrar a maioria dos encargos em dinheiro em 2024 e na primeira metade de 2025. Além disso, a AGCO afirmou que planeja buscar outras maneiras de melhorar a eficiência operacional que podem resultar em encargos adicionais de reestruturação.

No início de maio, a AGCO reportou uma queda nas vendas trimestrais e nos lucros com um recuo na demanda global pela indústria de equipamentos agrícolas e aos cortes correspondentes na produção. No mesmo período, a fabricante de máquinas agrícolas e de construção Deere também anunciou que demitiria um número não especificado de trabalhadores de produção e assalariados. Fonte: Dow Jones Newswires