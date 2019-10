AgBiTech abre laboratório em parceria com Universidade Federal de Goiás

Ribeirão Preto, 22 – A AgBiTech, principal fabricante global de baculovírus para controle de biológico de lagartas na agricultura, anunciou a abertura de um laboratório em Goiânia (GO) para estudos e pesquisas no manejo de pragas. A unidade é uma parceria entre a companhia e a Universidade Federal de Goiás (UFG) e deve ser inaugurada na primeira quinzena de novembro.

“A proximidade da empresa com pesquisadores e alunos possibilitará o compartilhamento de conhecimento e a construção de projetos relevantes ao agronegócio”, informou o professor da UFG Luizmar Adriano, diretor tecnológico do parque tecnológico onde funcionará o laboratório. “A expectativa é a de que pesquisadores da empresa e da instituição desenvolvam diversos projetos em conjunto, em benefício da agricultura do Centro-Oeste e do Brasil”, acrescenta Adriano Vilas Boas, diretor geral da AgBiTech na América Latina.

Para especialistas, os baculovírus, também chamados de defensivos agrícolas biológicos, agem com eficácia no manejo de resistência às lagartas que atacam lavouras como soja e algodão e que a cada safra são mais resistentes ao controle químico.

Nascida na Austrália no ano 2000 – no auge dos ataques da lagarta Helicoverpa armígera às lavouras daquele país -, a AgBiTech transferiu a sede para os Estados Unidos em 2015, quando recebeu investimentos do Paine Schwartz Partners (PSP).

O fundo de private equity conta hoje com 42 empreendimentos, a maior parte ligada ao agronegócio.