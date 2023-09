Agatha Moreira fala sobre bissexualidade do namorado, Rodrigo Simas, e decisão de não querer ter filhos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2023 - 18:33 Compartilhe

A atriz Agatha Moreira concedeu entrevista ao ‘Extra’ e falou sobre diversos assuntos, entre eles, a bissexualidade do namorado, o também ator Rodrigo Simas, e sobre a mudança de pensamento a respeito da maternidade.

A atriz, no ar como Graça, em “Terra e Paixão”, da TV, Globo, mostrou apoio a Simas após a revelação de sua sexualidade. “Sabíamos que um dia esse momento chegaria, e eu já tinha dito que estaria sempre ao lado dele. Fiquei feliz com a repercussão que teve, com o apoio e o carinho de muita gente. Para nós, é difícil ver como isso ainda é algo visto como fora de um “normal”, é muito triste. Para a gente, isso realmente não é uma questão. Se é amarelo ou vermelho, tudo são cores.”

Já a respeito de filhos, Agatha afirmou que mudou a maneira de pensar sobre a maternidade, mas ainda não tem uma opinião formada em querer aumentar a família. “Ter filhos foi caindo em desencanto para mim. Acho que nós (as pessoas em geral) levamos tanto tempo para se cuidar, se querer bem e se amar… Eu estou muito nessa fase, até um pouco egoísta mesmo. Quero me dedicar a mim mesma”, explica.

Apesar disso, Agatha diz que ainda não bateu o martelo sobre o futuro e cogita congelar os óvulos. ” “O “para sempre” e o “nunca mais” não cabem na minha vida. Tem horário para congelar óvulos? Não (risos). Mas vou pesquisar sobre o assunto, aproveitar que estou aqui no Rio direto. A gente pelo menos tem esse respaldo né, vai que eu mudo de ideia lá na frente”, completa.

