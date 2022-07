Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtem passeio de barco pelo litoral espanhol

Agatha Moreira compartilhou nesta quarta-feira (20) em seu Instagram um vídeo de um passeio de barco ao lado do namorado, o ator Rodrigo Simas.







Os dois estão em uma viagem pelo litoral da Espanha e já há alguns dias vêm compartilhando com seus seguidores momentos da viagem.

No vídeo, a atriz aparece dançando, em momentos românticos com Simas e dando um mergulho no mar de águas claras espanhol. O vídeo usa como trilha sonora a música “Island in the Sun”, da banda Weezer.

Instagram will load in the frontend.

Nos comentários, Simas comenta: “Pode voltar pra Menorca [uma das ilhas espanholas]?”. Em seu perfil, o ator também publicou um carrossel com fotos de outro momento da viagem.

“Ainda curtindo os dias espanhóis, escreveu Simas na legenda.