Agatha Moreira diz que não quer ser mãe no momento e celebra papel de tia

Os artistas Agatha Moreira, 32, e Rodrigo Simas, também de 32, não pensam em ter filhos nesse momento. Em um relacionamento há cerca de seis anos, a atriz conta: “Hoje não se enquadra na nossa rotina de jeito nenhum”.

Segundo Agatha, em entrevista à “Quem”, a decisão foi tomada de forma tranquila pelo casal. “É tranquilo porque posso não querer agora, e posso querer lá na frente, e está tudo bem. Agora, não. É isso”, reforça.

Apesar disso, a atriz diz ser uma tia dedicada e brincalhona nas famílias numerosas que compartilha com Rodrigo. “Por favor, me deem mais sobrinhos”, pediu aos parentes, ressaltando que gosta de mimar as crianças. “Educar é papel do papai e da mamãe. O meu é estragar”, brinca, ainda.