Agatha Moreira discute com segurança após ser barrada em área VIP do Numanice, de Ludmilla

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 15:03 Compartilhe

A atriz Agatha Moreira foi barrada por seguranças ao tentar entrar na área VIP do show da cantora Ludmilla, no Numanice deste sábado, 8, no estádio do Engenhão, zona norte do Rio de Janeiro. A confusão aconteceu após a artista esquecer um casaco que havia deixado no local antes de sair.

Ao retornar, os seguranças impediram Agatha de entrar pois ela já estava sem a pulseira que permitia a passagem.

No vídeo, gravado pelos fãs que estavam no evento, é possível ver Agatha tentando conciliar a situação com o segurança, que a impedia de seguir.

Em determinado momento, ela conseguiu furar o bloqueio e pegar seu casaco de volta. Na saída, Agatha aparentava estar revoltada com a decisão do funcionário.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias