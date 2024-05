Ágatha Félix compartilha processo criativo por trás de novo single

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 11:45 Para compartilhar:

A cantora, compositora e atriz Ágatha Félix está pronta para mais um lançamento musical. Nesta sexta-feira (24), a artista carioca coloca no mundo o single “te odeio (tanto!!!)”, uma faixa que reflete a intensidade de suas emoções. Em entrevista, ela compartilhou um pouco sobre o processo criativo por trás da música.

O novo single da artista foi composto ao lado de Bárbara Dias, que já esteve com ela na composição do single “eu não falei pra ninguém”, lançado no ano passado. No entanto, diferente de outras experiências que tiveram juntas, escrever essa faixa foi um processo muito inesperado.

“Estava fazendo mentoria com a Bárbara, de quem sou fã não apenas do trabalho, mas também da pessoa que ela é, e cheguei super estressada com uma situação que tinha começado na minha vida. Ela então sugeriu que colocássemos tudo que eu estava sentindo no papel”, contou.

Apesar de ter topado a ideia, a cantora revela ter ficado receosa com o resultado que poderiam chegar. “No início, não achei que fosse sair algo tão legal ou que um dia lançaria, mas me joguei de cabeça na proposta dela. Começamos a trocar ideias e escrever as coisas com raiva mesmo, e eu pensei: ‘Caraca, será que isso vai ficar legal na música?’. Mas me entreguei ao processo, confiei nele e coloquei toda a minha raiva e me expressei dessa forma. Foi muito legal por isso e o processo foi bem engraçado, com as letras que íamos criando”, revelou.

Ao final, Ágatha, que já vem buscando cada vez mais se expressar através da música, confessa que o resultado que a surpreendeu muito, “A música final foi uma grande surpresa para mim e conquistou meu coração 100%. Eu diria que, de todas as minhas músicas, essa é uma das minhas favoritas. Espero que conquiste o coração do público também”, declarou.