Afya: lucro líquido ajustado soma R$ 116,8 milhões no 3º trimestre; alta de 1,2%

A Afya, grupo educacional brasileiro listado na Nasdaq, registrou lucro líquido ajustado de R$ 116,8 milhões no terceiro trimestre de 2021, alta de 1,2% ante o terceiro trimestre de 2020. De janeiro a setembro, o lucro líquido somou R$ 341,97 milhões, alta de 1,6% sobre o mesmo período do ano passado.

No intervalo de julho a setembro, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da empresa aumentou 28,2% para R$ 191,4 milhões, ante o mesmo período de 2020. Para o período de nove meses, o Ebitda ajustado foi de R$ 559,7 milhões, aumento de 37,2% na comparação anual. A margem Ebitda passou de 47,6% para 41,3% entre os períodos. O recuo, segundo a companhia, foi motivado pela consolidação de aquisições e pelo menor desempenho da Educação Continuada.

A receita líquida foi de R$ 454,4 milhões no trimestre, 46,9% superior à dos meses de julho a setembro de 2020, em função do amadurecimento das vagas médicas, aumento do tíquete médio dos programas médicos, ampliação dos serviços digitais e consolidação de aquisições, informou a companhia, no comunicado que acompanha o balanço.

A receita líquida ajustada totalizou R$ 463,3 milhões, aumento de 47,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, e inclui o impacto de R$ 8,9 milhões, devido aos descontos líquidos temporários em mensalidades concedidos em ações judiciais individuais, coletivas e cíveis públicas relativas à covid-19.

Excluindo aquisições, a receita líquida ajustada no terceiro trimestre seria de R$ 324,0 milhões, aumento de 3,4%.

O resultado financeiro da companhia encerrou setembro negativo em R$ 35,397 milhões, quase três vezes mais que o resultado negativo de R$ 11,62 milhões do mesmo período do ano passado.

A Afya encerrou o trimestre com 15.977 alunos de graduação matriculados em Medicina, crescimento de 67% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, e 2.611 vagas de Medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), avanço de 39,9%. Sem considerar aquisições, a empresa teve 1,081 alunos, alta de 66,8%.

A dívida líquida da Afya no trimestre, excluindo o efeito do IFRS 16, totalizou R$ 1,108 bilhões, ante uma dívida líquida de R$ 166,9 milhões em 31 de dezembro de 2020, devido principalmente ao fechamento das aquisições da UNIFIPMoc, FipGuanambi e Unigranrio, que foram pagas em dinheiro no valor de R$ 704,6 milhões.

