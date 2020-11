Afya fecha aquisição da Fesar por R$ 260,8 milhões

A companhia de educação Afya, listada no Nasdaq, anunciou a aquisição de 100% do capital social da Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida (Fesar), no Pará. O valor da compra foi de R$ 260,8 milhões, incluindo o reajuste da taxa CDI durante a operação, estimado em R$ 21 milhões, que 100% será paga em dinheiro ao final da operação.

De acordo com comunicado da Afya, a Fesar é uma instituição de ensino superior com autorização do governo para oferecer cursos presenciais de graduação em medicina, que representaram 70% de sua receita líquida em 2019.

A projeção para 2024 para a faculdade é de receita líquida de R$ 88,6 milhões, com os cursos de medicina representando 94% deste valor.

A aquisição adicionará 120 vagas de medicina ao portfólio da Afya.

A Fesar tem 227 alunos do curso e um potencial de 864 alunos em plena maturidade em 2024. Em 2019, a instituição contava com 951 ex-alunos da graduação.

Veja também